شباب يتحدون الكورونا بفيديوهات ساخرة.. شاهد

قام عدد من رواد السوشيال ميديا، بتحدي فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا المستجد، من خلال عمل فيديوهات ساخرة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





كان من بين هذة الفديوهات، فيديو ساخر يتحدث عن سيطرة تطبيق التيك توك على عقول الشباب في الوقت الراهن، وانتشاره بشكل لمواجهة الملل اليومي، وتحدث فيديو آخر عن ما يحدث في القهاوي المصرية بعنوان "طيور القهاوي".





بينما قاموا بعمل فيديو ساخر على أغنية "دورك جاي" الشهيرة للمغني "ويجز"، الذي اشتهر خلال الفترة القليلة الماضية بسبب تقديمه نوع أغاني مختلف عما تعودنا عليه، وقد لاقت الفيديوات إعجاب شديد من المتابعين.



