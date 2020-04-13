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رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: قرار مد الحظر ساعة إضافية يقلل من التكدس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:46 م
هيئة النقل العام
هيئة النقل العام بالقاهرة
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نورهان رأفت
قال اللواء مهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قرار رئاسة الوزراء بمد الحظر ساعة أخرى، سيعطى أريحية كبيرة جدا للهيئة، وذلك بعد التكدس الذي كانت تشهده المواصلات العامة ، خاصة في الساعة الأخيرة من الحظر.

وأضاف اللواء رزق علي خلال حواره ل برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن أول أتوبيس نقل عام سيعود إلي الجراج سيكون في الفترة من السادسة والنصف إلي السابعة، وليست الساعة الخامسة والنصف كالأسبوعين الماضيين.

وأشار إلي أن هناك 350 خط أتوبيس منهم 42 خطا منهم لهم كثافة عالية من التكدس، وبالتالي تم تكثيف أعداد الأتوبيسات في تلك الخطوط.

وأوضح أن هيئة النقل العام منذ الأزمة، وهي مدركة ماما أهمية التعقيم ومستلزمات الوقاية والحماية للعاملين بالهيئة.

وتابع: أن الأتوبيسات يم رشها بشكل كامل، وحتي المقابض التي يتعامل معها الجمهور وقبل خروجها من الجراج، وذلك تحت أشراف طبي تابع للهيئة.
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