عزلت نفسها في مخزن خياطة.. قصة مصابة بـ كورونا ترعى ابنها بمعهد الأورام

سجلت محافظة السويس حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا المستجد حتى الان وهي لسيدة بسيطة قدمت درسا فى الوعى والادراك بتعاملها مع حالتها عقب معرفتها بإمكانية اشتباه إصابتها.





مساء يوم الخميس الموافق ٢ إبريل عادت بطلة قصتنا للسويس بعد رحلة شاقة إلى معهد الأورام بالقاهرة بصحبة إبنها المريض بالسرطان والذي خضع للكشف في هذا اليوم داخل المعهد حيث كان بصحبتهما أحد أبناء السويس الذي تكفل بتوصيلهم بسيارته الخاصة تخفيفًا لمشقة السفر.





عادت السيدة الفاضلة الى منزلها مساء هذا اليوم واستسلمت للراحة في منزلها ثم استيقظت صباح الجمعة على خبر ظهور حالات مصابة بـ فيروس كورونا في معهد الأورام مع دعوات إعلامية لجميع المترددين على معهد الأورام في هذه المدة بعزل أنفسهم وتوخي الحذر في تعاملهم مع من حولهم والإتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة ١٠٥ في حالة ظهور أي أعراض.





وقررت السيدة الفاضلة على الفور في يوم الجمعة عزل نفسها بعيدًا عن أبنائها في شقة تستخدمها كمخزن لعملها كخياطة للسيدات.





يوم السبت ٤ إبريل شعرت السيدة بأعراض مشابهة للإصابة بڤيروس كورونا وقامت بالاتصال بالخط الساخن الذي وجهها فورا لمستشفى حميات السويس للكشف الطبي عليها.





قام الطاقم الطبي لمستشفى حميات السويس مساء السبت بتوقيع الكشف الطبي على السيدة واشتبه في إصابتها بڤيروس كورونا وتم سحب عينة لارسالها للمعامل المركزية لتحليلها.





واستقبلت مدينة السويس ظهر الاثنين ٦ إبريل خبر تسجيل أول حالة إصابة بڤيروس كورونا ليتم نقل هذه السيدة إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بمدينة الاسماعيلية، إلا أن الشائعات والأقاويل إنتشرت بالمدينة عن طبيعة عمل السيدة ومخالطتها لعدد كبير من معارفها وهو ما أصاب المدينة الصغيرة بكاملها بحالة من الذعر والهلع.





وفي هذه الأثناء كان فريق الطب الوقائي بالسويس الخاص بالترصد بصحبة الأمن يعمل في صمت في تجميع وحصر المخالطين لها لمحاولة كسر سلسلة نشر الڤيروس في السويس.





ونجحت فرق الترصد في تحديد المخالطين لها وعمل كافة التحاليل والفحوصات الإكلينيكية التي أثبتت سلبية نتائج جميع المخالطين لها بما فيهم إبنها مريض السرطان والسائق الذي تكفل بتوصيلهم الى معهد الأورام.





هذه السيدة الفاضلة بوعيها وإدراكها نجحت في كسر سلسلة إنتشار الڤيروس في السويس لتصبح أول وآخر مريضة بڤيروس كورونا في السويس حتى الآن.



