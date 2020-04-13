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أخبار البلد

بتكليف من الرئيس: الحكومة تبدأ دراسات تفصيلية لزيادة الرقعة المزروعة في سيناء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء، خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء.

وفي اجتماع حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع الإنتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، وكذا المياه المتوافرة من ترعة السلام، فهناك تكليف بسرعة البدء في إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها، خاصة في وسط وشمال سيناء.

وقال رئيس الوزراء: سبق وطلبت من وزير الزراعة نُزول فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضي، وبالفعل هناك تقرير مبدئي بشأن صلاحية أراضٍ جديدة للزراعة في وسط وشمال سيناء.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضي وتدقيقها بإحداثياتها، ومسارات مياه الري، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس السيسى.

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