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محافظات

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

بدأت أفرع البنك الزراعي ومكاتب البريد بمحافظة الشرقية، اليوم، في عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم إعداد استراحات للمواطنين وإجراء عمليات التعقيم بصفة دورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلقت عملية صرف المنحة في الثامنة صباحا.


وأكد المستشار "مدحت الغمري" وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أن عملية صرف المنحة المقررة للمستفيدين والبالغ عددهم 34104 مستحقين تجرى على 83 مكتب بريد مقسمين الى 30 مكتب بريد بمنطقة جنوب الشرقية و53 مكتب بريد بمنطقة شمال الشرقية بالإضافة إلى منافذ الصرف التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.


وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية أنه تم بدء صرف المنحة الاستثنائية المقدمة من قبل الدولة لمساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي سجلت نفسها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وذلك بدءا من اليوم الاثنين 12 أبريل وحتى الخميس 15 أبريل الجاري، مؤكدا أن الصرف سيكون ببطاقة الرقم القومى (سارية) من خلال 83 مكتب بريد بجانب أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي.


وقال وكيل وزارة القوى العاملة، إنه عند استلام العامل المستحق للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليمه فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه.


 يذكر أنه تم تنظيم عملية صرف المنحة للعماله غير المنتظمة بالمحافظه وفقا للفئة العمرية وعدد المستفيدين على النحو التالي:-

· يوم الاثنين 13 /4 /2020 الفئه العمرية من 51 عاما فما فوق.

· يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 /4 /2020 الفئة العمرية من 50 وحتى 25 عاما على أن يتم صرف المنحة للمستحقين في الفئة العمرية 25-35 من أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي.

· الفئة العمرية حتى 24 عام يتم الصرف لهم يوم الخميس 16/ 4

· يتم تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل للصرف لمن لم يقم بالصرف في المواعيد المحددة سالفا.

· الصرف خلال شهر أبريل نقدا متوازيا مع تسليم بطاقة easypay مجانًا للصرف المسبق لشهر مايو القادم ودون أي مصاريف إضافية.

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور
بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور
بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور
بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور
بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور
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