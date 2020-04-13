بسبب الزواج.. يارا تصدم شريك حياتها بهذا القرار | شاهد





وقالت يارا فى لقاء لها عبر برنامج للفنانة ميساء مغربى: "أنا لا رغب فى إقامة حفل زفاف فى حالة الشروع فى الزواج".





وأضافت يارا قائلة: "السبب رواء ذلك أن حفل الزفاف أشعر أنه يقام خصيصا إلى الوافدين والمعازيم وليس للعروسين".





وكانت نشرت يارا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.





وأطلت بها يارا، ببلوزة أنيقة واسعة باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا فى المكياج على جمال بشرتها مع القليل من أحمر الشفاه الذى يبرز جمالها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الطبيعية التى تتناسب مع إطلالتها.





واختارت وضع إكسسوارات كثيفة لإظهار إطلالتها عبارة عن عقد كبير وطويل باللون الذهبى حول الرقبة .