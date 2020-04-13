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هيئة النقل العام بالقاهرة: تعقيم شامل لجميع الأتوبيسات وكمامة لكل سائق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:58 م
هيئة النقل العام
هيئة النقل العام بالقاهرة
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نورهان رأفت
أكد اللواء مهندس رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه يشرف يوميا بنفسه على عمليات تعقيم أتوبيسات النقل العام.

وأضاف اللواء رزق علي خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري " الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، أنه يوميا يتلقي بيانا من ال 22 جراج التابع للهيئة، ليتأكد من أنه تم تعقيم جميع الأتوبيسات.

وأشار إلي أن عملية التعقيم تشمل الورش الموجودة في الجراجات، وكل ما هو تابع لهيئة النقل العام.

وأوضح أن هناك جهازا لقياس درجات الحرارة للسائقين، والتأكد من سلامتهم قبل استلام الأتوبيسات.

وتابع: أنة للتأكد من استلام السائق للكمامة الخاصة به، فإنه علي كل سائق الإمضاء بإستلامه أدوات الوقاية اللازمة.
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