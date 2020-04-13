رغم كورونا.. مسلحون يطلقون النار على حفل بكاليفورنيا حضره أكثر من 400 شخص

أطلق مسلحون النار على حفل بمنزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أطلق المسلحون ما يقرب من 100 رصاصة على الحفل الذي كان يحضره أكثر من 400 شخص، رغم إجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وعثرت على خمسة رجال مصابين وفتاة.





وحسبما ذكرت الصحيفة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، لعلاجهم من الإصابات الخفيفة.





ووصف الحضور المشتبه بهم بأنهم أربعة رجال كانوا يقودون سيارة سيدان بيضاء، أطلقوا ما يقرب من 94 رصاصة على المنزل الموجود في مدينة بيكرسفيلد.