جدل برلماني حول إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا في الظهير الصحراوي.. نائب: لابد من نقل جثث الموتى بواسطة سيارات الإسعاف.. وعبدالحميد كمال: المقترح به تمييز وضد الدين والدستور

وكيل النواب: إنشاء هذه المقابر خطوة استباقية قبل تفشى الوباء وزيادة عدد الوفيات

برلماني: فيروس كورونا ينتهي بوفاة المصاب به ولا ينقل العدوى للآخرين

وكيل محلية النواب: أؤيد مقترح دفن ضحايا فيروس كورونا في الصحراء





سادت حالة من الجدل بين نواب البرلمان حول مقترح إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا فى الظهير الصحرواى ، وأيد البعض المقترح خاصه فى ظل وجود عجز كبير فى المقابر على مستوى الجمهورية ، فيما رفض البعض الاخر المقترح حيث اعتبروا أن الدفن ليس به تمييز ، لأننا بذلك نميز موتى كورونا والموتى العادين ، كما انه فى حالة حدوث جانحة اخرى وظهو فيروس جديد سنقوم بتمييز جثث موتاهم مثل جثث فيروس كورونا.





تقدّم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، باقتراح برغبة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية من أجل إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيرس كورونا خارج الكتل السكانية وفي الظهير الصحراوي، مؤكدا أن هذا الأمر يحفظ كرامة المتوفي وحرمته.





وقال "وهدان" في بيان له اليوم، إن الفترة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية خاصة بدفن ضحايا فيرس كورونا وهو ما تسبب في تدخل قوات الأمن لفض التجمعات ولدفن ضحايا الفيروس دون إحداث مشاكل وتفاديًا لانتشار الوباء وأي مخاطر يمكن أن تحدث بالمقابر الطبيعية.





وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء المقابر كخطوة استباقية قبل أن يتفشى الوباء وتزداد أعداد الوفيات وذلك من أجل اكتمال منظومة الإجراءات الاحترازية، على أن تكون تلك المقابر مزارا في المستقبل شأن مقابر العلمين ومقابر الشهداء.