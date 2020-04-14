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جدل برلماني حول إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا في الظهير الصحراوي.. نائب: لابد من نقل جثث الموتى بواسطة سيارات الإسعاف.. وعبدالحميد كمال: المقترح به تمييز وضد الدين والدستور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
وكيل النواب: إنشاء هذه المقابر خطوة استباقية قبل تفشى الوباء وزيادة عدد الوفيات
برلماني: فيروس كورونا ينتهي بوفاة المصاب به ولا ينقل العدوى للآخرين
وكيل محلية النواب: أؤيد مقترح دفن ضحايا فيروس كورونا في الصحراء

سادت حالة من الجدل بين نواب البرلمان حول مقترح إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا فى الظهير الصحرواى ، وأيد البعض المقترح خاصه فى ظل وجود عجز كبير فى المقابر على مستوى الجمهورية ، فيما رفض البعض الاخر المقترح حيث اعتبروا أن الدفن ليس به تمييز ، لأننا بذلك نميز موتى كورونا والموتى العادين ، كما انه فى حالة حدوث جانحة اخرى وظهو فيروس جديد سنقوم بتمييز جثث موتاهم مثل جثث فيروس كورونا.

تقدّم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، باقتراح برغبة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية من أجل إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيرس كورونا خارج الكتل السكانية وفي الظهير الصحراوي، مؤكدا أن هذا الأمر يحفظ كرامة المتوفي وحرمته.

وقال "وهدان" في بيان له اليوم، إن الفترة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية خاصة بدفن ضحايا فيرس كورونا وهو ما تسبب في تدخل قوات الأمن لفض التجمعات ولدفن ضحايا الفيروس دون إحداث مشاكل وتفاديًا لانتشار الوباء وأي مخاطر يمكن أن تحدث بالمقابر الطبيعية.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء المقابر كخطوة استباقية قبل أن يتفشى الوباء وتزداد أعداد الوفيات وذلك من أجل اكتمال منظومة الإجراءات الاحترازية، على أن تكون تلك المقابر مزارا في المستقبل شأن مقابر العلمين ومقابر الشهداء.

وأعلن النائب بدوي النويشي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تأييده لمقترح إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا في الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أننا "لدينا عجزا كبيرا بالنسبة للمقابر على مستوى الجمهورية". 

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن "هذا المقترح إيجابى خاصة ونحن في حالة حرب مع عدو خفى ، ولابد من وجود تأمين من جانب وزارة الصحة والقوات المسلحة لتنفيذ هذا المقترح من خلال تأمين جثة اى متوفى بفيروس كورونا والتأكد من تغسيله وتكفينه بشكل آمن حتى لاتنتقل العدوى للآخرين". 

كما طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة أن تنقل جثة المتوفى بفيروس كورونا بواسطة سيارات من وزارة الصحة تكون مؤمنة مثلما حدث مع احد المتوفين بفيروس كورونا فى كفر الشيخ ، حيث انه قدم نموذج يحتذى به فى مصر والعالم، حينما وقف مشيعو العزاء بشكل متباعد وهم يرتدون كمامات.

واقترح ان يكلف وزير التنمية المحلية كل محافظ فى محافظته بتنفيذ هذه الفكرة من خلال إنشاء مقابر خاصة لموتى فيروس كورونا لتسهيل دفنهم.

فيما رفض النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مقترح إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا في الظهير الصحراوي ، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضد الدين مبادىء الدستور وضد مبدأ الدين الذى يقول إكرام الميت دفنه. 

وأشار كمال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدفن ليس به تمييز ، لأننا بذلك نميز موتى كورونا والموتى العادين ، مؤكدا انه فى حالة حدوث جانحة اخرى وظهو فيروس جديد سنقوم بتمييز جثث موتاهم مثل جثث فيروس كورونا.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن أن لا داعى للقلق من موتى فيروس كورونا عند دفنهم ، لأنه من الناحية الصحية أكد الأطباء أنه بموت الشخص المصاب بفيروس كورونا يموت فيروس كورونا بموت الخلايا داخل جسم الإنسان ، ثم يدفن عليه التراب ، كما أن الفيروس لاينقل بالهواء.
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