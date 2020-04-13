قرار مفاجئ.. الحكومة الإيطالية تسمح بفتح المحال التجارية بدءا من غدٍ

قررت الحكومة الايطالية السماح بفتح عدد صغير من المتاجر غدًا الثلاثاء في أول عملية تخفيف لأطول إغلاق حدث في الدولة بعد ان اجبر تفشي وباء كورونا في أوروبا السلطات على فرض قيود على حركة الناس ومنع التجمعات بجميع الدول، بينما سمحت باستئناف أعمال البناء في بعض الأماكن.





وقالت الحكومة الايطالية، وفقا لوسائل الاعلام في روما، إن المكتبات والمحلات والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال سيسمح لها بفتح أبوابها غدا الثلاثاء.





واضافت ستستمر إجراءات الاحتواء الأوسع التي بدأت في 9 مارس حتى 3 مايو على الأقل، لكن تخفيف القيود قد يعكس الرغبة في مكافحة ما وصفه المسؤولون بالتأثير "النفسي" للحظر.





وانخفض عدد القتلى اليومي جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى له، حيث سجلت الصحة في روما، اليوم، نحو 431 خلال 24 ساعة فقط منذ 19 مارس أمس، في حين توقف عدد الإصابات الجديدة بمعدل مماثل.







