لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الدكتور حاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش شهرة لسيدتين من الغير قادرات نظرا لظروفهن المعيشية الصعبة.





جاء ذلك فى لفتة إنسانية من محافظ البحيرة حيث اكتشف سؤ الحالة المعيشية للسيدتين أثناء جولته لتفقده إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمقر البنك الزراعى والاستاد.





وأكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة المصرية بدعم جميع أبنائها وخاصة فى تلك الظروف التى تمر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





يذكر أن منحة العمالة غير المنتظمة بدأت إجراءات صرفها من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل الموافق ١٦ من شهر إبريل الجارى لعدد 82 ألف مواطن منهم 42 ألف سيتم الصرف بفروع البنك الزراعى و40 ألف من مكاتب البريد وذلك بواقع500 جنيه لكل منهم و باجمالى مبلغ 41 مليون جنية شهريا ولمدة ثلاثة اشهر لافتًا إلى تخصيص ايام اخرى لمن تخلف عن التوجه والصرف فى الايام المقررة له لمنع التكدس والتجمعات



