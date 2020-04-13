AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:42 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الدكتور حاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش شهرة لسيدتين من الغير قادرات نظرا لظروفهن المعيشية الصعبة.

جاء ذلك فى لفتة إنسانية من محافظ البحيرة حيث اكتشف سؤ الحالة المعيشية للسيدتين أثناء جولته لتفقده إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمقر البنك الزراعى والاستاد.

وأكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة المصرية بدعم جميع أبنائها وخاصة فى تلك الظروف التى تمر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن منحة العمالة غير المنتظمة بدأت إجراءات صرفها من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل الموافق ١٦ من شهر إبريل الجارى لعدد 82 ألف مواطن منهم 42 ألف سيتم الصرف بفروع البنك الزراعى و40 ألف من مكاتب البريد وذلك بواقع500 جنيه لكل منهم و باجمالى مبلغ  41 مليون جنية شهريا ولمدة ثلاثة اشهر لافتًا إلى  تخصيص ايام اخرى لمن تخلف عن التوجه والصرف فى الايام المقررة له لمنع التكدس والتجمعات

لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
لفتة إنسانية لمحافظ البحيرة أثناء تفقد إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات الحصول على منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

لن يتم صرف المنحة إلا بعد 3 خطوات.. تعرف عليها

وزير الاتصالات : صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 300 ألف عامل غدا

وزير الإتصالات: لو عايز تعرف دورك فى صرف منحة العمالة غير المنتظمة اتصل بهذا الرقم

وسط إجراءات وقائية.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور

ترشيحاتنا

بسبب الزواج.. يارا تصدم شريك حياتها بهذا القرار | شاهد

صدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بفيروس كورونا

شوبير يكشف مفاجأة عن سبب تعيين مدرب منتخب مصر.. تعرف عليها

إلغاء الترم الثاني.. التعليم العالي ترد بموعد الامتحانات

أبو الغيط يوجه رسائل لقادة العالم حول خطورة الأوضاع بفلسطين في ظل تفشي كورونا

تريند الفن.. أول مذيعة مصرية تصاب بـ كورونا.. وابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت

7 سنوات على إنفلونزا الطيور.. ما هى الأمراض والفيروسات الأكثر انتشارا