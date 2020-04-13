الصحة العالمية: 85% من مصابي فيروس كورونا بمصر يتعافون دون علاج و نسبة الوفيات 7.6% ونعمل على معرفة سبب ارتفاعها

كشف الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تفاصيل مهمة عن فيروس كورونا المستجد، ورد على أسئلة كثيرة منها: هل ينتقل الفيروس عن طريق الحيوانات، وهل منظمة الصحة توصلت لعلاج للفيروس، و السبب الرئيسي فى ارتفاع عدد الوفيات بمصر".

أهم ما جاء بالحوار:





الصحة العالمية: 85% من مصابي فيروس كورونا بمصر يتعافون دون علاج.. فيديو









قال ممثل الصحة العالمية بمصرإن المنظمة تتسلم يوميًا إحصائية باعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعمل على دعم الحكومة المصرية ضد الوباء لافتًا إلى أنه وصل عدد الحالات فى مصر إلى 2065 حالة إصابة و159 حالة وفاة و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى حتى الآن .





وأضاف ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن 13% من الإصابات فى مصر من العاملين بالمجال الصحي، مضيفًا أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





الصحة العالمية: نسبة الوفيات بـ كورونا فى مصر 7.6% ونعمل على معرفة سبب ارتفاعها





واوضح أن المنظمة تتسلم يوميًا إحصائية بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعمل على دعم الحكومة المصرية ضد الوباء،لافتًا إلى أنه وصل عدد الحالات فى مصر إلى 2065 حالة إصابة و159 حالة وفاة و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى حتى الآن .

وأضاف ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه مع تحليل البيانات يتبين ان 85% من الإصابات تم شفاؤهم دون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة وبسسيطة جدًا، بينما معدل الوفيات 7.6% فى مصر مع العلم ان 30% منهم توفوا قبل وصولهم الى مستشفيات العزل والعلاج.





ممثل الصحة العالمية بمصر: هناك تعاون مع الصحفيين بشأن تطورات كورونا





وقال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه يتواصل مع الجميع ويتم عرض كل ما هو جديد عن فيروس كورونا المستجد.





وأضاف أن هناك تعاونا مع الصحفيين بشأن تطورات كورونا.





توقع المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا حتى تطوير لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.





الصحة العالمية فى مصر تكشف مخاطر الأسواق الشعبية فى انتشار فيروس كورونا





وأكد أنه يجب على الانسان أن يتحمل مع الدولة عواقب انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى انه يرى صور وفيديوهات ويجب على كل فرد أن يكون مسئول فلا يجب أن تنتشر الأسواق الشعبية لانها تهدد السلم في الدولة.

واضاف أنه على أي شخص يرى ازدحام لابد و ان يبتعد عنه وعلى الدولة أن تأخذ الاجراءات الصارمة والسريعة لانه لا يوجد وقت حتى لا يفلت الأمر .





هل هناك تغطية على أرقام الإصابات بفيروس كورونا بمصر؟..الصحة العالمية ترد..فيديو





وقال جبور، أنه واجهنا فى مصر تقديرات رقمية حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد،





وأكد أنه لا يوجد دولة فى العالم لديها تقديرات مبنية على اسس علمية وترفضها ولكننا نعمل عليها لكى نحدث خطط الاستعداد ونحدد الى اى مدى تكون قمة الوباء لكى نستطيع مواجهتها.





وأضاف أن المعلومات تكون مغلوطة اذا كانت غير مبنية على اسس علمية، مؤكدًا أن المنظمة ترحب وتناقش التقديرات الرقمية لأننا نعرف انها تكون ذات حساسية سياسية ولكننا كمنظمة حيادية بعيدة كل البعد عن السياسة.

ممثل الصحة العالمية بمصر يشير إلى كلمة الرئيس السيسي حيال التعامل مع كورونا





وأوضح أن إنتشار فيروس كورونا يختلف من دولة إلى أخرى من حيث الإجراءات التى تتخذها تلك الدولة للوقاية منه، مشيرا إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان أنه يجب على الفرد تحمل المسئولية مثلما تفعل الدولة ذلك.

وأضاف أنه لا يوجد خوف من وجود الحيوانات الأليفة بالمنزل، مؤكدا بضرورة تطهيرها وتعقيمها مثل تعقيم الإنسان حتى لا يتم إصابة الحيوان والإنسان.





الصحة العالمية تكشف سبب تذبذب نسب الإصابة بكورونا..فيديو





وأشار إلى أن النسب التى تعلنها كل دول حول أعداد الإصابة والوفيات، فى كل دولة، ترجع لوجود نظام ترصد يستطيع كشف الفيروس بالكامل، لافتًا إلى أنه فى بداية أى وباء وفيروس جديد يكشف اذا كان هناك نقص فى نمط الانتشار ونقص فى اكتشاف عدد الإصابات التى يجب أن تكون بصفة واقعية فى البلاد.

وأضاف أنه لا يوجد نظام ترصد فى العالم كامل وهذا معروف إلا فى الأمراض الواجب الإبلاغ عنها قانونا وهذا أمر مختلف عن الوباء، مشيرًا إلى أن النمط التصاعدي للوباء لا يعطي حجم القرب من الواقع حتى أننا لا نستطيع أن يكون لدينا منهجية محددة للعلاج والتأكيد للوصول للعلاج.

قال چون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ردا علي سؤال أحد الصحفيين إذا ماكانت الدراسات الحالية كافية في معرفة المرض أم لا ، إن منظمة الصحة العالمية تشترك مع السي بي سي كمنظمة لمكافحة الڤيروس مع منظمة الصحة العالمية.





وأضاف أن المنظمة تتابع بشكل مستمر مع المراكز البحثية لتأكيد صحة الأثباتات العلمية الصادرة منها.





وأشار إلي أن ليس جميع الأثباتات العلمية للڤيروس في مجتمع ما تنطبق علي جميع المجتمعات الأخرى .





الصحة العالمية: جميع حالات الوفاة بمصر كانت لأصحاب أمراض مزمنة





وأكد جبور جميع حالات الوفاة بمصر بسبب فيروس كورونا المستجد كانت لمواطنين مصابين بأمراض مزمنة، موضحًا " 100% من حالات الوفاة في مصر كانوا يعانون أمراضًا مزمنة.





وأضاف ، ردًا على سؤال أحد الصحفيين، الذي يتعلق بالفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا أن هناكPCR وغيره ايهم أقرب للدقة، وان هناك حالة من الهلع في الاصابة بالفيروس في حالة الشعور بحكة أثناء الصباح.









وتابع جون جبور، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، أن هناك ما يعرف عالميًا بتعريف الحالة العامة للاشتباه بالاصابة، وهو للتأكد من الإصابة بالفيروس، لكن وفق لعدة أعراض ولكن ليس بمجرد الشعور بكحة اثناء الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح.













هل تنقل الحيوانات فيروس كورونا إلى الإنسان.. ممثل الصحة العالمية يجيب.. فيديو

أعلن الدكتور جبور جبور، ممثل الصحة العالمية بمصر، أنه حتى الأن لا يوجد أى دراسة تؤكد إصابة إنسان بكورونا بسبب العدوى من حيوان أليف،

مشيرا إلى أن ما يحدث الأن ببعض الدول من إلقاء الحيوانات الأليفة بالشوارع هو عمل لا إنسانى أبدا.





وأضاف ممثل الصحة العالمية، خلال مؤتمر اليوم، أنه لا يوجد خوف من وجود الحيوانات الأليفة بالمنزل، مؤكدا بضرورة تطهيرها وتعقيمها مثل تعقيم الإنسان حتى لا يتم إصابة الحيوان والإنسان.





ممثل الصحة العالمية في مصر يكشف حقيقة خضوعه لفحص كورونا









كشف الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن أنه لم يخضع لفحص فيروس كورونا.













جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين، الذي يتعلق بالفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا وهل خضع هو شخصيا إلى الفحص للتأكد من الإصابة بالفيروس.













وتابع جون جبور، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، أنه لم يخضع للفحص نهائي، وأنه يقوم باتباع التعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية فقط.













ممثل الصحة العالمية يكشف للمصريين طريقة تعقيم اليدين .. فيديو





قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن كوفيد 19 ينتقل للانسان عن طريق اللمس او اى سطح ، مشيرا الى ان كوفيد 19 يعًد مرض تنفسى ينتقل عن طريق الرزاز.





واضاف قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، من خلال كلمته فى مؤتمر اليوم أن كوفيد 19 قد ينتقل للانسان عن طريق وجود الرزاز على الاسطح ولمسه ثم وضع اليدين على الانف او العين او الفم.









الصحة العالمية: سوء استخدام الماسك من مصادر عدوى كورونا





قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن المنظمة لا توصى باستخدام الكمامات و الماسك بشكل عام، موضحًا أن مرتدى الكمامات يجب أن يكون للمواطنين الموجودين فى الخطوط الامامية.









وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن المواطن الذى يستخدم الجوانتى عليه أن يغسل يده بعد خلعه.









بعد ساعة.. منظمة الصحة العالمية تتلقي تقريرا مهما من الصحة المصرية





قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية تعمل باتساق تام مع المنظمة.













جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين الذي يتعلق باعداد الوفيات في مصر وآلية الدولة للسيطرة على الفيروس، وان مصر تحتاج الى مسح لكل المواطنين للتأكد من الاصابة بالفيروس.





الصحة العالمية: 30% من وفيات كورونا بمصر ماتوا قبل الوصول لـ مستشفيات العزل





قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الارتفاع بمعدل الوفيات بمصر ناتج عن أن الجميع يتعامل مع فيروس جديد.













وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن جهود الكشف عن الحالات أمر مطلوب، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصاب تشفى بدون علاج.









شاهد| أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على واقعة طبيبة الدقهلية





قال ممثل منظمة الصحة العالمية، جون جبور، إن كل دولة بالعالم تتطبق بروتوكولات علاج من الممكن ان تنضم للبرنامج العالمى لكى نصل الى برنامج اسرع للوصول لفاعلية العلاج ومصر استجابت وشاركت فى التجارب وتعتبر جزءا من التجارب العالمية للمرض.





وأضاف ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، " مش غريب على مصر ان تكون جزء من برامج عالمية وهى جزء من الشبكة العالمية لمكافحة الانفلونزا والفيروسات التنفسية منذ التسعينات من القرن الماضى".





وتابع اناشد الجميع الالتزام باجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، مؤكدًا أنه تم اخذ عينات من المرضى بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 للوصول للقاح .



