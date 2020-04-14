AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مشروع قانون لتكريم الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا كشهداء

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه تقدم بمشروع لتعديل القانون رقم 6 لعام 2018 ، والخاص بتكريم الشهداء. 

وأشار كمال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل الذى تقدم به على مشروع القانون يتضمن إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين توفوا فى مواجهة فيروس كورونا والأوبئة الفيروسية لكى يتم معاملتهم كشهداء. 

وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان المحدد سلفًا في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020.  

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الاجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظًا على صحة وسلامة النواب  مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد.

كما يأتي وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك. 

يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة  د. علي عبد العال، كان سباقا في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا  علي مستوي  السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.

وتضمنت الجهود قرر تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ،وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان  كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل اليوم حتى 29 إبريل  من الشهر الجاري. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان : تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس إلى 12 أبريل بسبب كورونا

بعد قرار مد الحظر.. تأجيل عقد جلسات البرلمان لـ 29 أبريل

نائب: الأجندة البرلمانية مزدحمة جدا بعد توقف عقد جلسات المجلس بسبب كورونا

رئيس النواب يحسم الجدل: لا صحة لوجود مشروع قانون إلزامي للتبرعات

عبدالعال: جلسة 29 أبريل ستكون دسمة .. واتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية

رئيس النواب: البرلمان يقدر تماما تضحيات الأطقم الطبية بهذا الظرف الدقيق

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا فيروس كورونا بإسرائيل

"صباعها كان هيتقطع".. زوج كارمن سليمان يهاجم الحاسدين: بشر مريضة

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

9 فتاوى عن التعامل مع البنوك .. اعرف إجاباتها الشرعية

يتتبع المخالطين..هندسة حلوان تبتكر تطبيقا ذكيا ينبه بأماكن انتشار فيروس كورونا

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن

AdvertisementS

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

6 سور قرآنية لا تستغني عنها.. كنز في حياتك

حياتها في خطر.. هل تلقى ميجان مصير ديانا بعد مقابلتها التليفزيونية ؟

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

سعر الذهب في مستهل التعاملات.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن