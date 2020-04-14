مشروع قانون لتكريم الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا كشهداء

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الاجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظًا على صحة وسلامة النواب مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد.





كما يأتي وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.





يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا علي مستوي السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.





وتضمنت الجهود قرر تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ،وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل اليوم حتى 29 إبريل من الشهر الجاري.