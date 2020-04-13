إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم اليوم "الاثنين" إزالة 51 حالة تعد "في المهد" على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة، بواقع37 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقرية سنور مركز بني سويف، و6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى (اقفهص، صفط الخرسا، الفنت الغربية) مركز الفشن.





وأضاف أنه تم أيضا إزالة، 8 حالات تعد على مساحة 950 مترا من أراضى أملاك الدولة بقرية منشأة طاهر مركز اهناسيا، فضلًا عن إيقاف حالة بناء مخالف بقرية قمبش مركز ببا.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع ا لأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





وأكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، وا لتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".





وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل جميع الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.