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مرأة

من مطبخك .. طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع اقتراب شم النسيم واعتياد البعض على تلوين البيض وتزيينه لإضافة البهجة لهذا اليوم إلا أنه تم الكشف عن عدم صحة الالوان المستخدمة في تزيين البيض.

وقدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم:

اللون الأحمر :
يمكنك استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر

اللون الأصفر :
يمكنك وضع بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر

اللّون البني:
هنستخدم قشر البصل لوحده او ممكن نستخدم القهوة للون بني

اللون البنفسجي:
يمكنك استخدام قشر البتنجان أو عصير العنب

اللون البرتقالي :
هنستخدم قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم

اللون الأخضر
يمكنك استخدام أوراق النعناع أو البقدونس
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