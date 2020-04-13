شاهد.. عميد تربية حوان: التعليم عن بعُد يراعى الفروق الفردية ويحارب الدروس الخصوصية

قال الدكتور إيهاب حمزة ، أستاذ التكنولوجيا التعليمية وعميد كلية التربية بجامعة حلوان ، إن التعليم من بعًد يتيح للعملية التعليمه أن تجعل الطالب مكتسب للمعلومة ومفكر ، مؤكدا انها تساعد على بناء شخصيته مع التعليم





واضاف الدكتور إيهاب حمزة ، من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دى ام سى " ، أن التعليم من بعد مختلف تماما عن نمط مختلف تماما عن نمط التعليم التقليدى





واشار أستاذ التكنولوجيا التعليمية وعميد كلية التربية بجامعة حلوان ، إلى ان التعليم التقليدى يجعل الطالب مستقبل سلبى للمعلومة لا حول له ولا قوة .





وتابع أن التعليم من بعد يعتمد على شبكه الانترنت فى المقام الاول لان الشاشة اصبحت الوسيط بين المحاضر والطالب ، مؤكدا ان الموضوع عبر الانترنت نت فى عمل بحث عليه اسهل من المذاكرة من الكتاب.



