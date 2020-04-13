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شاهد.. عميد تربية حوان: التعليم عن بعُد يراعى الفروق الفردية ويحارب الدروس الخصوصية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:51 م
التعليم من بعُد
التعليم من بعُد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إيهاب حمزة ، أستاذ التكنولوجيا التعليمية وعميد كلية التربية بجامعة حلوان ، إن التعليم من بعًد يتيح للعملية التعليمه أن تجعل الطالب مكتسب للمعلومة ومفكر ، مؤكدا انها تساعد على بناء شخصيته مع التعليم 

واضاف الدكتور إيهاب حمزة ، من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دى ام سى " ، أن التعليم من بعد مختلف تماما عن نمط التعليم التقليدى .

واشار أستاذ التكنولوجيا التعليمية وعميد كلية التربية بجامعة حلوان ، إلى ان التعليم التقليدى يجعل الطالب  مستقبل سلبى للمعلومة لا حول له ولا قوة .

وتابع أن التعليم من بعد يعتمد على شبكه الانترنت فى المقام الاول لان الشاشة اصبحت الوسيط بين المحاضر والطالب ، مؤكدا ان الموضوع عبر الانترنت نت فى عمل بحث عليه اسهل  من المذاكرة من الكتاب.

واكد ان التعليم من بعد اضافه للمنظومة التعليمة فى مصر واقتصاد فى المعرفة ، لافتا الى ان التعليم من بعد به ميزة انه يراعى الفروق الفردية بين الطلاب فيمكن تسجيل المحاضرة وسماعها اكثر من مرة حسب الحاجة مما يجعله يحارب الدروس الخصوصية .
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