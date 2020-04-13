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أخبار البلد

أخبار البلد .. السيسى يوجه بزيادة الزراعة في سيناء..والصحة العالمية: 85% شفاء لمصابى كورونا فى مصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:40 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء، خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء.


فرضت كل دولة الحجر الصحي على مواطنيها بالطريقة التي تتناسب مع حجم تفشي المرض، فهناك دول فرضت حظر التجول الكامل، ودول أخرى اكتفت بتنبيه المواطنين بتقليل الخروج من المنزل. 


أكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لم يصدروا أي قرارات جديدة بشأن تغير موعد الامتحانات أو إلغاء الفصل الدراسي الثاني نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 


قال الدكتور جبور جبور، ممثل الصحة العالمية بمصر، إنه يطالب أى مواطن مصرى لديه أي شك بوجود أعراض لفيروس كورونا أن يستشير الطبيب مباشرة ولا يخجل من ذلك الفيروس من أجل حماية نفسه وأسرته وبلده، ومساعدة وزارة الصحة والجهاز الطبي لتخفيف العبء.


أعلنت وكالة ناسا الفضائية منذ قليل عن رصدها كويكب ضخم يتجه بسرعة في اتجاه المدار الخاص بالارض مما يشير إلى خطر محتمل قد يحدث . 


أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فك الحظر الأمنى عن السماحية وأبو رجليه ببلقاس بعد شفاء جميع أبنائهم وعدم وجود أعراض أو إصابات على  الأهالى منذ بدء الحظر  فى 25 مارس الماضى ومتابعة المنازل والأسر عن طريق الطب الوقائى ببلقاس والحمد لله لم تظهر أى أعراض على المخالطين طوال هذه الفترة.


خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اتحاد الكرة المصري بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز رغم انتشار فيروس كورونا الخطير فى إفريقيا والعالم أجمع .
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