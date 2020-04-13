مدرب بشكتاش لـ صدى البلد: أبو جبل أفضل حارس في أفريقيا.. وطلبت التعاقد معه





وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" محمد أبو جبل حارس الزمالك يعد أفضل حارس مرمى في إفريقيا نظرا لما يمتلكه الحارس من قدرات بدنية تؤهله للانضمام للفرق الكبرى في أوروبا".





وتابع " أبوجبل يمتلك قدرات فنية رائعة لذلك رشحته لفريق بشكتاش التركي للتعاقد معه".





يذكر أن محمد أبو جبل يقدم مستويات رائعة مع نادي الزمالك حيث ساهم مع فريقه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كما حصل على بطولتي السوبر الأفريقي والمصري مع الفريق.

أكد لطفي رضا مدرب حراس مرمى مساعد بنادي باشكتاش التركي أن محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك أفضل حارس بإفريقيا مشيرا إلى ترشيحه للانضمام للفريق.