تخريد 27 سيارة.. يحيل مسؤول كبير بالنقل العام للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة و رئيس المكتب الفني بفرع البساتين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تخريد 27 سيارة ميني باص.













أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 196 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية وأرتكبا ما من شانه المساس بمصلحه مالية للجهة التي يعملون بها.





كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن أ.م. رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة تقاعس عن متابعة نهو إجراءات التخريد النهائية لعدد ٢٧ سياره كارجو تابعين للفرع ولم يتابع عرض هذه المحاضر على أعضاء لجنه التخريد النهائية لاعتمادها وفقا للتعليمات مما ترتب عليه تحميل جهة عمله مبالغ بدون وجه حق مقابل سداد تأمينات وضرائب هذه الأعوام رغم عدم تشغيل هذه السيارات على شبكة الخطوط وتوقفها بالفرع دون تشغيل وحال كون قيمتها الدفترية صفر، وأهمل الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه عدم قيام الأخير بأعماله.





وتبين من أوراق القضية تقاعس ن.ع رئيس المكتب الفني بفرع البساتين عن مخاطبة إدارة التكاليف بالإدارة للوقوف على القيمة الدفترية للسيارات محل التخريد وإثبات ذلك بمحاضر التخريد النهائية وفقا للتعليمات مما كان من شأنه عدم استكمالها.



