محمد المسعود: مصر تنتصر لتكريم شهداء كورونا

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بانتصار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، لحق شهداء فيروس كورونا وتكريمهم التكريم اللائق بتضحياتهم موجها التحية والتقدير لوزارة الداخلية فى التصدى بكل حسم وقوة وتطبيق القانون ضد بعض الخارجين بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية الذين حاولوا منع إجراءات دفن الشهيدة الدكتورة سونيا عبد العظيم التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.









وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم ، ان التعامل مع تلك العناصر من وزارة الداخلية وضبط 23 منهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم أكد للرأى العام المصرى انتصار الداخلية لدولة المؤسسات والقانون وللشهيدة الدكتورة سونيا عبد العظيم معتبرا نجاح الداخلية بأنه صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الاخوان الارهابية الذين حاولوا استغلال بعض المواطنين لكسر هيبة الدولة واشاعة الفوضى والخروج عن القانون.









وطلب النائب محمد المسعود، من جميع المحافظين تكريم اسماء شهداء فيروس كورونا خاصة من ابطال وبواسل جيش مصر الأبيض باطلاق اسمائهم على الميادين والشوارع والمؤسسات التعليمية فى مختلف المحافظات.







