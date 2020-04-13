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أخبار العالم

اليونان تحذر أردوغان: محاولاتك فشلت وقادرون على حماية أمننا وحدودنا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:52 م
المهاجرون على الحدود
المهاجرون على الحدود التركية
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على صالح
حذر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، اليوم الاثنين، من مغبة التهديد التركي بارسال مهاجرين مصابين بفيروس كورونا إلى جزر اليونان، مؤكدا أن أثينا مستعدة لحماية سيادتها وحدودها ضد اي تهديد.

وقال بيتاس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في اثينا "بادئ ذي بدء، يجب أن أقول إن تهديدات تركيا المستمرة والابتزاز لليونان وأوروبا باستخدام المهاجرين قد فشلت بالفعل في إفروس، نحن دائمًا في حالة تأهب قصوى نظرًا لأنها قد تأخذ مثل هذه المحاولات على الجزر هذه المرة"

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن "أثينا تراقب الوضع على الحدود وأنها مستعدة لحماية حدود اليونان وأوروبا في حالة تهديد أنقرة".

واضاف "نحن نراقب الحركة على الساحل، من ناحية، لا يمكن لأحد أن يعرف حالة الناس هناك، نحن نرى زيادة في حالات الإصابة بالفيروس كورونا في تركيا، ومن ناحية أخرى، نحن مستعدون وسنفعل كل شيء لحماية ارضنا ومواطنينا والحفاظ على حقوقنا السيادية وحدود اليونان وأوروبا".

وسجلت تركيا حتى الآن 56956 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19 و1198 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، وقد تعافى ما مجموعه 3444 شخصًا.

وأعلنت أنقرة في تهديد واضح لجيرانها ولاسيما اليونان أنها لن تتمكن من وقف تدفق المهاجرين واللاجئين بعد تجدد العنف في محافظة إدلب السورية، وبالتالي ستفتح حدودها مع الاتحاد الأوروبي للراغبين في العبور

وبعد فترة وجيزة، غمرت حدود تركيا مع اليونان وبلغاريا الآلاف من المهاجرين. 

وفي مارس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تغلق حدودها مع الاتحاد الأوروبي للمهاجرين حتى تفي الكتلة بوعودها
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