AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وفاة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:48 م
الشيخ جمال قطب
الشيخ جمال قطب
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم

توفي اليوم الاثنين الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا، وأستاذ مادة القواعد الفقهية بمعهد معلمي القرآن الكريم، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعي الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس الشيخ جمال قطب قائلًا: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يودع معهد معلمي القرآن الكريم وشيوخ وأساتذة المعهد وطلاب وأساتذة إندونيسيا والعالم الإسلامي العلامة الفقيه فضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا".

وتابع " داود": رحم الله شيخنا الفاضل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين يارب العالمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم

فضل الدعاء للميت.. إليك أجمل الأدعية التي تردد له

دعاء للمتوفى.. يقيه فتنة القبر ويوسع مدخله.. يقال قبل الدفن وبعده

أفضل دعاء للميت يُشفع فيه رسول الله ويسقيه من يده الشريفة

هل الشهيد يحصل على نفس منزلة النبي في الجنة؟

القوات المسلحة السودانية تنعي وزير دفاعها

ترشيحاتنا

ماذا قال وزير التعليم في بيانه الجديد بشأن منصة ادمودو ؟ .. اقرأ التفاصيل هنا

السعودية توقع أكبر عقد تخصيص منفرد "عن بعد" باستثمارات 7 مليارات ريال

هيفاء وهبي بدون ماكياج وبـ البيجاما في الحجر المنزلي.. شاهد

بسبب الزواج.. يارا تصدم شريك حياتها بهذا القرار | شاهد

حارسها تسبب في حجرها.. عزل أول عمارة سكنية بالعصافرة..شاهد

أكثر من مليون و800 ألف حالة.. أحدث إحصائية لأعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت

7 سنوات على إنفلونزا الطيور.. ما هى الأمراض والفيروسات الأكثر انتشارا