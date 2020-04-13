وفاة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا

توفي اليوم الاثنين الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا، وأستاذ مادة القواعد الفقهية بمعهد معلمي القرآن الكريم، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعي الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس الشيخ جمال قطب قائلًا: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يودع معهد معلمي القرآن الكريم وشيوخ وأساتذة المعهد وطلاب وأساتذة إندونيسيا والعالم الإسلامي العلامة الفقيه فضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا".

وتابع " داود": رحم الله شيخنا الفاضل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين يارب العالمين.