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أخبار البلد

من روس أتوم الروسية.. جهاز يطهر الأدوات الطبية باستخدام الأوزون

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين

نجح العلماء في شركة SSC RF TRINITI JSC -التابعة لقسم العلوم في روس اتوم الروسية-في تطوير كيفية تطهير وتعقيم الأدوات الطبية والملابس والمعدات والمنشآت باستخدام أجهزة متنقلة متخصصة في إنتاج الأوزون المركز.


وقام ألكسندر باسييف، الباحث في العلوم الفيزيائية والرياضية في مركز البحوث، بالإشراف على تعليم عدد من العلماء كيفية انتاج الأوزون المُركز والتي تصل نسبة تركيزه الى 0.7 جم / لتر بسرعات تصل إلى 6 كجم / ساعة، وذلك من خلال استخدام جهاز متنقل متوسط الحجم مماثل الى حجم جهاز منقي الهواء المنزلي. يعمل الجهاز بصورة مبسطة، حيث يتم وضعه في صندوق مغلق إلى جانب الأدوات التي تتطلب تعقيمها ويقوم بتطهيرها خلال 15 دقيقة.


ويستطيع جهاز الأوزون المتنقل SSC RF TRINITI JSC تطهير أي جسم طبي بمساحة تصل إلى 100 متر مربع، كما أن هذا الجهاز يستخدم الأوزون وهو ما يجعله أكثر فعالية من استخدام الاشعة الفوق بنفسجية للإشعاع المطهِّر أو من طرق المعالجة باستخدام مادة الكلور، وهو ما يزيد من كفاءة القضاء على البكتيريا.


وقال المشرف على المشروع، ستانيسلاف كوساريف: "في الوقت الحالي، تتم معالجة معظم الغرف الطبية باستخدام مادة الكلور، وهو ما يعتبر مادة سامة. كما أن استخدام الأوزون، يعد تقنية نظيفة وآمنه ولا ينتج عنها أي اضرار، وذلك إذا تم استخدامها بشكل صحيح".


وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تعقيم الملابس الطبية وما يماثلها دون التعرض الى الحرارة مما يعمل على زيادة عمرها الافتراضي.


يمتاز الجهاز الخاص بشركة SSC RF TRINITI JSCf باحتوائه على تركيزات عالية من الأوزون، وتوفير أكفأ معدلات التطهير والتعقيم، بالإضافة الى انه جهاز متنقل ويأتي بحجم مناسب. وتتضمن مميزات الجهاز، انخفاض تكلفة التشغيل، حيث تم الإعلان انه من المتوقع أن يستهلك جهاز Ozoniser الخاص بالمركز نصف الكهرباء التي يستهلكها الأجهزة المماثلة له الموجودة حاليًا في السوق.


ومن المقرر أن تختبر SSC RF TRINITI JSC نموذجًا أوليًا لجهازها المحمول لاختبار فعالية المنتج في الظروف الحقيقية واستخداماته للاحتياجات الطبية.

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