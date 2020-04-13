قصة كتاب.. الدولة المستحيلة في أفريقيا يغوص في مفهوم المجتمعات التقليدية وأنماطها

يسعى الباحث والأكاديمي المصري د. حمدي عبد الرحمن حسن، في كتابه "الدولة المستحيلة في إفريقيا.. مسارات متناقضة" إلى اكتشاف وتحليل المسارات المتناقضة التي سلكتها الدولة الإفريقية عبر مراحلها التاريخية المختلفة.

ويبين الباحث الحجة المركزية التي تقوم عليها رؤيته لطبيعة الدولة ودورها في إفريقيا والتي مفادها أن المصالح الغربية في هذه القارة اتسمت بالثبوت، فالغرب يسعى للوصول للعمالة الرخيصة والمواد الخام والأسواق بالإضافة إلى الهيمنة على الاقتصاد الإفريقي.

وفي الكتاب الذي يقع في 388 من القطع الكبير، يهدي المؤلف جهده الدراسي لروح "مواليمو علي" الذي تميز برؤيته الفكرية، وهو صاحب مصطلح "الأفرابيا" الذي جسّد مفهوم التراث الثلاثي لإفريقيا.

ويستهل المؤلف كتابه بمقدمة نظرية ضافية وموسعة حول مفهوم الدولة، وهو المفهوم الذي ظهر عالميًا بعد معاهدة ويستفاليا عام 1648م، والتي تعد وثيقة ميلاد للدولة القومية بشكل عام، متسائلًا عن هدف دراسة الدولة في إفريقيا ومغزى ذلك في فهم تشكل الدولة، وأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه الباحث في دراسة الدولة. وخصوصًا الدولة في إفريقيا.

ويرى المؤلف أن تطور الدولة في إفريقيا يكشف عن التناقض والارتباك، بسبب أن "لحظة التأسيس للدولة" جاءت وفق التطور اللامتكافئ في النظام الرأسمالي العالمي الذي انعكس في بنية الدولة التي اتسمت بالهشاشة السياسية، وبقيت رهينة خدمة المصالح الاستعمارية ورأس المال الأجنبي الذي ما يزال مستمرًا حتى الآن.

ويلقي المؤلف الضوء على المنهج التحليلي الذي اعتمده في دراسته، معاينًا فكرة الدولة من المنظورين الأوروبي والإفريقي، لافتًا خلال ذلك إلى مفهوم الأمة من الوجهتين التاريخية والسياسية.

وفي الدراسة التي تشتمل على خمسة أبواب وخاتمة، يدعو المؤلف إلى إعادة تشكيل الدولة الإفريقية، متسائلًا عن سبل التخلص من أمراض هذه الدولة عمومًا، مستدركًا بقوله إن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة ما بعد الاستعمار يكمن في استشراء الفساد، فضلًا عن طبيعة النظام الدولي المعولم الذي يشكل التحدي الأكبر.

وبعد المقدمة التاريخية في الباب الأول، يغوص المؤلف في الباب الثاني في مفهوم المجتمعات التقليدية وأنماطها، معرّجًا على مجتمع اللادولة، ونشأة الدولة في أحضان الاستعمار، منتقلًا في الباب الثالث إلى الصراع على إفريقيا لسلب ثرواتها، مبينًا أساليب الإدارة الاستعمارية وأنماطها بحسب مصلحة الدولة الاستعمارية وأنماط حكمها وفلسفتها في الإدارة وانعكاس ذلك على طبيعة الدولة الإفريقية.

ويبين الباحث أنماط تلك الإدارات الاستعمارية في عدد من الأشكال التي تمخضت عنها بعض الدول، ومنها: الدولة المصطنعة، والدولة التابعة، ودولة الهيمنة الوسيطة، ودولة "بولا متاري". مبينًا أساليب الإدارة الاستعمارية، ومنها: الأسلوب الألماني، والأسلوب البلجيكي، والأسلوب البرتغالي.

ويلقي المؤلف في الباب الرابع الضوءَ على طبيعة الدولة ما بعد الاستعمار، وطبيعة الطبقة الحاكمة، متوقفًا عند تشكيل الدولة وتطورها وأزماتها، ممثّلًا في دراسة على نموذج الدولة المنهارة (جمهورية الكونغو الديمقراطية أنموذجًا)، معرجًا خلال ذلك على سنوات الحرب.

ويدرس المؤلف جملة من المفردات التي تتصل بالدولة والسياسة، والدولة والمجتمع، وتعدد الأعراق، والدولة الهشة، والدولة والاقتصاد، والدولة المفترسة والدولة الريعية، ودولة الظل ودولة أمراء الحرب، ودولة الطبقة، لافتًا إلى النموذج الرواندي ومفهوم الدولة التنموية، والأنموذج الليبرالي في غانا.

وفي الباب الخامس والأخير يتطرق المؤلف إلى موضوع النخبة وتحدي العسكرة وتسليع السياسة وإشكالات العلاقات المدنية والعسكرية والجيش والسياسة، منتقلًا إلى إعادة صياغة العلاقات ومرحلة الانتقال للديمقراطية، ملمحًا إلى "الربيع العربي" والدروس التي تعلمتها إفريقيا منه.

ويعاين المؤلف صيغة العائلية السياسية في إفريقيا، مفسرًا تطورها وملامحها، ثم التحولات "الشعبوية" وأزمة الحكم، والشعبوية والتحول الديمقراطي، ممثلًا على بوركينا فاسو وأزمة النخبة الحاكمة.

وتكمن أهمية الكتاب الصادر عن الآن ناشرون وموزعون، في داسته لمنطقة ما تزال تحظى بالاهتمام العالمي بوصفها منطقة للمصادر الطبيعية، ومنطقة مهمة على الصعيد الجيوسياسي، وهي منطقة ما تزال مجهولة للقارئ العربي. وتتسم الدراسة -فضلًا عن ذلك- بشموليتها بين التاريخي والراهن، وتناول المفاهيم التي اتصلت بتجربة الحكم في إفريقيا ومأزقها وتحولاتها السياسية، وآفاقها الراهنة في ظل العولمة والتحولات السياسية في العالم.

يُذكر أن المؤلف أستاذ العلوم السياسية بجامعتي زايد والقاهرة، حصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعتي القاهرة وميرلاند الأمريكية بنظام الإشراف المشترك عام 1990. أسس وأدار برنامج الدراسات المصرية الإفريقية بجامعة القاهرة خلال الفترة من 2000-2002.

وحاز جائزة الدولة المصرية في العلوم السياسية عن كتابه "قضايا في النظم السياسية الإفريقية" الصادر في عام 1998.