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أخبار العالم

من تظن نفسك.. يابانيون يهاجمون رئيس الحكومة بعد فيديو الأريكة والكلب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:02 م
شينزو آبي
شينزو آبي
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شيماء مصطفى
وجه العديد من اليابانيين انتقادات لرئيس الوزراء شينزو آبي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يجلس على أريكة في منزله ويحتضن كلبه، بينما يتعين عليه مواصلة العمل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر آبي في مقطع فيديو ينقسم إلى جانبين، الأول يظهر "آبي" وهو مسترخ على أريكة، ويحتضن كلبا، ويأخذ رشفة من فنجان ويقرأ كتابا، بينما ظهر في الجانب الآخر الموسيقي الشهير جين هوشينو وهو يعزف على جيتاره ويؤدي أغنية هادئة من موقع آخر.

ودعا آبي المواطنين إلى البقاء في المنزل، مؤكدا أن تصرفات الجميع بمثل هذه الطريقة تساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.

وانتقد اليابانيون الرسالة، مؤكدين أن رئيس الوزراء تجاهل محنة ومعاناة أولئك الذين يكافحون من أجل كسب الرزق أثناء تفشي فيروس كورونا.

ودشن اليابانيون هاشتاج "من تظن نفسك" في هجوم على رئيس حكومتهم.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن 80٪ من الشركات في اليابان لم تسمح لموظفيها بالعمل عن بُعد، ما يضطر العاملون إلى الخروج كل يوم رغم كورونا.

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