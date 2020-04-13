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أخبار البلد

اجتماع للجمعيات العامة لشركات الكهرباء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:28 م
جابر الدسوقي
جابر الدسوقي
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وفاء نور الدين
بدأت اليوم فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة وحضور أعضاء الجمعية العامة لشركات الكهرباء والنصاب القانوني لمجالس ادارات الشركات التابعة وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021 والتي تستمر حتى الخميس.


وانعقدت الجمعيات العامة لشركات القاهرة وغرب ووسط وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والتى تم فيها مراعاة متطلبات السلامة والصحة المهنية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وخلال الاجتماعات تمت مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والارتقاء بمستوى العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء.


كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ المشروعات الإستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين وذلك في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية وذلك بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته كذلك تم التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.


وتم التوجيه للشركات التابعة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء.


يأتي ذلك فى إطار سعي الشركة القابضة لكهرباء مصر المستمر لتطوير الأداء بشركات الكهرباء والسعى المتواصل لرفعة وتقدم قطاع الكهرباء كأحد أهم القطاعات الإستراتيجية بجمهورية مصر العربية.
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