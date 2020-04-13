AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2020 وقنوات العرض

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:11 م
مسلسلات رمضان 2020
مسلسلات رمضان 2020
Advertisements
أحمد إبراهيم
بدأ العد التنازلى لشهر رمضان ومعه ينطلق الموسم الدرامى الجديد والذى يعد موسما استثنائيا نظرا لما تشهده العالم من انتشار فيروس كورونا وبرغم من الأحداث الجارية إلا أن صناع الدراما يرفعون شعار التحدى. 

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت خريطة الدراما تكون أكثر وضوحا حيث حددت بعض الأعمال وقنوات العرض ونرصد فى التقرير التالى الأعمال وقنوات العرض. 

* قناة الحياة :
- الفتوة ياسر جلال ومي عمر
- لما كنا صغيرين  محمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي
- خيانة العهد يسرا
- بـ ١٠٠ وش نيللي كريم وآسر ياسين
- عمرو دياب مصطفى خاطر وعلى ربيع

* قناة on
- الاختيار أمير كرارة وأحمد العوضي
- رجالة البيت أحمد فهمي وأكرم حسني
- فرصة تانية ياسمين صبري ودياب وأيتن عامر
- النهاية يوسف الشريف
- عمرو دياب مصطفى خاطر وعلي ربيع

* قناة dmc :
- فالنتينو عادل إمام
- البرنس محمد رمضان
- لما كنا صغيرين  محمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي
- فرصة تانية ياسمين صبري ودياب وأيتن عامر
- رجالة البيت أحمد فهمي وأكرم حسني

 * قناة cbc:
- ليالينا ٨٠ غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين
- خيانة العهد يسرا
- فرصة تانية ياسمين صبري ودياب وايتن عامر
- رجالة البيت احمد فهمي واكرم حسني
- ونحب تاني ليه؟ شريف منير وياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

* قناة ام بي سي مصر:
- سكر زيادة نبيلة عبيد ونادية الجندي
- اتنين في الصندوق حمدي الميرغني واوس اوس
- لعبة النسيان دينا الشربيني
- الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق محمد عبدالرحمن ومحمد سلام
- اللعبة هشام ماجد وشيكو ومي كساب
- ست كوم ونسني

* قناة النهار:
- سلطانة المعز غادة عبدالرازق
- شاهد عيان حسن الرداد
- ولاد إمبابة سمير غانم وسعد الصغير
- القمر آخر الدنيا بشرى

* قناة صدى البلد : 
- جمع سالم زينة
- شاهد عيان حسن الرداد
- ولاد امبابه سمير غانم وسعد الصغير  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جينا سليم تواصل تصوير دورها في مسلسل فرصة ثانية

برلنتى عامر بين مليكة في أركب الترند وقشطة في ولاد إمبابة

أحمد الشامي في كواليس فرصة تانية مع ياسمين صبري

تعرف على القائمة شبه النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

دراما رمضان 2020 مع كورونا.. الزعيم يشارك بمسلسل فالنتينو.. غادة عادل تنافس بـ ليالينا.. وأمير كرارة يقدم حياة الشهيد أحمد المنسي بالإختيار

«خيانة عهد» يعيد يسرا على شاشة الحياة في رمضان

ترشيحاتنا

مفاجآت فايلر .. عودة خليفة حسام عاشور ومدافع سموحة إلى الأهلي

المفتي يوجه رسالة لراغبي العمرة: تصدقوا بثمنها على متضرري كورونا

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيب

من العدوى إلى الوفاة .. تعرف على رحلة فيروس كورونا بجسم الإنسان

بشرة سارة حول كيوفيد 19 .. البحوث الزراعية تكشف عن مرض أخطر من كورونا في مصر

بجرعة زائدة من المشروبات الكحولية.. وفاة فنانة شهيرة | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت