تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2020 وقنوات العرض





ومع اقتراب شهر رمضان بدأت خريطة الدراما تكون أكثر وضوحا حيث حددت بعض الأعمال وقنوات العرض ونرصد فى التقرير التالى الأعمال وقنوات العرض.





* قناة الحياة : - الفتوة ياسر جلال ومي عمر - لما كنا صغيرين محمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي - خيانة العهد يسرا - بـ ١٠٠ وش نيللي كريم وآسر ياسين - عمرو دياب مصطفى خاطر وعلى ربيع

* قناة on - الاختيار أمير كرارة وأحمد العوضي - رجالة البيت أحمد فهمي وأكرم حسني - فرصة تانية ياسمين صبري ودياب وأيتن عامر - النهاية يوسف الشريف - عمرو دياب مصطفى خاطر وعلي ربيع

* قناة dmc : - فالنتينو عادل إمام - البرنس محمد رمضان - لما كنا صغيرين محمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي - فرصة تانية ياسمين صبري ودياب وأيتن عامر - رجالة البيت أحمد فهمي وأكرم حسني

* قناة cbc: - ليالينا ٨٠ غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين - خيانة العهد يسرا - فرصة تانية ياسمين صبري ودياب وايتن عامر - رجالة البيت احمد فهمي واكرم حسني - ونحب تاني ليه؟ شريف منير وياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

* قناة ام بي سي مصر: - سكر زيادة نبيلة عبيد ونادية الجندي - اتنين في الصندوق حمدي الميرغني واوس اوس - لعبة النسيان دينا الشربيني - الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق محمد عبدالرحمن ومحمد سلام - اللعبة هشام ماجد وشيكو ومي كساب - ست كوم ونسني

* قناة النهار: - سلطانة المعز غادة عبدالرازق - شاهد عيان حسن الرداد - ولاد إمبابة سمير غانم وسعد الصغير - القمر آخر الدنيا بشرى

* قناة صدى البلد : - جمع سالم زينة - شاهد عيان حسن الرداد - ولاد امبابه سمير غانم وسعد الصغير

بدأ العد التنازلى لشهر رمضان ومعه ينطلق الموسم الدرامى الجديد والذى يعد موسما استثنائيا نظرا لما تشهده العالم من انتشار فيروس كورونا وبرغم من الأحداث الجارية إلا أن صناع الدراما يرفعون شعار التحدى.