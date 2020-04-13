AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على عامل بحوزته 5 طرب حشيش و4 آلاف قرص مخدر للاتجار بالمنيا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:23 م
المتهم
المتهم
Advertisements
ايمن رياض
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط عاطل وبحوزته 5 طرب كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر و4 آلاف قرص مخدر للاتجار. 


تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة ومزاولة نشاطه الإجرامى بدائرة القسم.  


وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط علي. ح. ح 50 سنه عاطل ومقيم بعشش محفوظ بأبوهلال سبق إتهامه في 8 قضايا إتجار بالمخدرات، وبحوزته 5 طرب كبيرة الحجم تحتوي علي جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جراما و 4100 قرص مخدر متنوع من ( ابتريل و تامول و باركينول)، وهاتف محمول ومبلغ 600 جنيه. 


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع و الهاتف المحمول لاستخدامه في تسهيل عملية البيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الحشيش بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

حلم محمد صلاح.. مقترح جديد لإنقاذ تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

عمدة نيويورك يعلن نبأ سارا بشأن انتشار كورونا في المدينة

بجرعة زائدة من المشروبات الكحولية.. وفاة فنانة شهيرة | تفاصيل

طبيب يفجر مفاجأة .. كورونا قد يظهر بهذه الأعراض لدى الرجال

فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

شوبير يكشف خطة فايلر للموسم الجديد.. والغموض يحيط بـ رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت