القبض على عامل بحوزته 5 طرب حشيش و4 آلاف قرص مخدر للاتجار بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط عاطل وبحوزته 5 طرب كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر و4 آلاف قرص مخدر للاتجار.









تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة ومزاولة نشاطه الإجرامى بدائرة القسم.









وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط علي. ح. ح 50 سنه عاطل ومقيم بعشش محفوظ بأبوهلال سبق إتهامه في 8 قضايا إتجار بالمخدرات، وبحوزته 5 طرب كبيرة الحجم تحتوي علي جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جراما و 4100 قرص مخدر متنوع من ( ابتريل و تامول و باركينول)، وهاتف محمول ومبلغ 600 جنيه.









وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع و الهاتف المحمول لاستخدامه في تسهيل عملية البيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.