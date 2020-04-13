AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عامل بكافتيريا في طور سيناء: الحكومة مدت يد العون ونشكر الرئيس السيسي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:49 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
Advertisements
ايمن محمد
قال حسن إمام من العمالة غير المنتظمة بطور سيناء، إنه كان يعمل بكافتيريا وأغلقت ابوابها بسبب تداعيات فيروس كورونا، "إن الحكومة مدت يد العون والمساعدة ولم تتركنا بدون دخل".

واشار إلى إنه رغم ان  منحة الـ ٥٠٠ جنيه مبلغ صغير لكنه يساعد ويدعم الاسر لتوفير الغذاء الاساسي، مقدما الشكر للرئيس السيسي  على دعمه الدائم للعمالة غير المنتظمة، وقال إن عدد كبير بدون عمل في ذلك الوقت بسبب فيروس  كورونا  حتي تتحسن الظروف.

واضاف امام إن الإجراءات سهلة عبر رسالة بالموبايل على ٢٠٣٠، وطالب امام جميع العمالة غير المنتظمة بالتسجيل والحصول على المنحة المقررة  وليشعروا بفخرهم ببلدهم التي لا تنسى ابناءها في الازمة.

وتقدم للحصول علي المنحة نحو  ١٤٧٣ عامل غير منتظم  وسوف يتم الصرف من بنك  التنمية والائتمان الزراعي بطور سيناء ومكاتب البريد المختلفة.
اقرا ايضا : 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة بسوهاج تنهي إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لـ 3868 عاملا

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

لصرف منحة الـ500 جنيه.. الحكومة تبحث عن 100 ألف عامل تضرروا من كورونا

بعد تسجيل 300 ألف شخص.. تعرف على الفئات الأكثر أولوية فى حصد منحة 500 جنيه

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

القوى العاملة: 1.2 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

ترشيحاتنا

احم نفسك.. بيان عاجل للبرلمان يحذر من ارتداء هذه الملابس لحملها فيروس كورونا

ابن فنانة شهيرة يكشف معاناته بعد وفاة والدته بسبب فيروس كورونا

كم يوم باقي على رمضان 2020 ..العد التنازلي يضع أول الشهر المبارك على بُعد جمعتين

وزير التعليم لـ الطلاب: "لو مفيش إنترنت" اطبعوا القوالب البحثية واكتبوا عليها بخط اليد

هرب من الجيزة بسبب كورونا.. فمات مختنقا ببخار الاستحمام بمطروح

اكتشاف 6 فيروسات خطرة جديدة في أجسام الخفافيش من عائلة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة