عامل بكافتيريا في طور سيناء: الحكومة مدت يد العون ونشكر الرئيس السيسي

قال حسن إمام من العمالة غير المنتظمة بطور سيناء، إنه كان يعمل بكافتيريا وأغلقت ابوابها بسبب تداعيات فيروس كورونا، "إن الحكومة مدت يد العون والمساعدة ولم تتركنا بدون دخل".





واشار إلى إنه رغم ان منحة الـ ٥٠٠ جنيه مبلغ صغير لكنه يساعد ويدعم الاسر لتوفير الغذاء الاساسي، مقدما الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم للعمالة غير المنتظمة، وقال إن عدد كبير بدون عمل في ذلك الوقت بسبب فيروس كورونا حتي تتحسن الظروف.





واضاف امام إن الإجراءات سهلة عبر رسالة بالموبايل على ٢٠٣٠، وطالب امام جميع العمالة غير المنتظمة بالتسجيل والحصول على المنحة المقررة وليشعروا بفخرهم ببلدهم التي لا تنسى ابناءها في الازمة.





وتقدم للحصول علي المنحة نحو ١٤٧٣ عامل غير منتظم وسوف يتم الصرف من بنك التنمية والائتمان الزراعي بطور سيناء ومكاتب البريد المختلفة.

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