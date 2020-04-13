احصلي على الحديد من هذه المصادر.. 4 أعراض تنذرك بنقصه

تعتبر المعادن والحديد من الأشياء المهمة في جسم الانسان وفي هذا السياق كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن أعراض نقص الحديد في جسم الانسان :
- قلّة الشهية
- تكسّر الأظافر
- ضيق في التنفس أو خفقان القلب
- صداع و دوار
- شحوب في البشرة
- برودة اليدين والقدمين
وأردفت سهام سوقية خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإفراط أو الزيادة في تناول الحديد سيؤدي إلى :
- الإمساك
- ألم في البطن
- القيء
- اضطراب في نبضات القلب
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن مصادره الطبيعية موجودة في : العدس، الطماطم، الورقيات الداكنة، الشوكولا الداكنة، اللحم الأحمر، الفاصولياء.
- قلّة الشهية
- تكسّر الأظافر
- ضيق في التنفس أو خفقان القلب
- صداع و دوار
- شحوب في البشرة
- برودة اليدين والقدمين
وأردفت سهام سوقية خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإفراط أو الزيادة في تناول الحديد سيؤدي إلى :
- الإمساك
- ألم في البطن
- القيء
- اضطراب في نبضات القلب
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن مصادره الطبيعية موجودة في : العدس، الطماطم، الورقيات الداكنة، الشوكولا الداكنة، اللحم الأحمر، الفاصولياء.