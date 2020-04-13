سفير الاتحاد الأوروبي: تجربة مصر في التعامل والسيطرة على فيروس كورونا فريدة

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، متابعتها الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى التواصل مع وزارة الداخلية عبر مساعدى وزير الداخلية لقطاعى حقوق الإنسان للاطمئنان إلى صحة السجناء وكذلك وزارة الهجرة والمصريين بالخارج للاطمئنان إلى وضع الجاليات المصرية بالعالم.





وأوضحت اللجنة في تقرير، أنها تواصلت مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، والتي تبنت مبادرة " خلينا سند لبعض" و الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج؛ وذلك بتقديم المساعدات المختلفة الطبية والمادية والنفسية، حتى تتم عودة رحلات الطيران مرة أخرى.





ولفت التقرير إلي تواصل الوزيرة، مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخصوص المصريين العالقين فى كينيا حيث أمر قداسته بفتح الكنائس هناك واستضافة المصريين العالقين استضافة كاملة لحين زوال الخطر.





وأضاف التقرير إلي أن وزيرة الهجرة تتابع الجاليات المصرية بجميع الدول العربية لحظة بلحظة من خلال التواصل مع سفراء مصر للاطمئنان إليهم ومتابعة تقديم الدعم للمصريين بالخارج سواء كان الدعم ماديا أو معنويا.





وأكد التقرير على تواصل اللجنة مع التواصل مع ايفان سورکوش سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والذى أكد للجنة أن الحالة فى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا خطيرة، وأن بالنسبة لمصر فالأوضاع أحسن لأن الحكومة تحركت فى الوقت المناسب.





وأشار سفير الاتحاد الأوروبى على حسب تقرير اللجنة، إلى أن تجربة مصر فى التعامل والسيطرة على المرض فريدة ومهمة نظرا لسرعة تحرك أجهزة الدولة.





وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان أن سفير الاتحاد الأوروبى طلب توجيه الشكر للأجهزة وللحكومة على تقديم التعاون والدعم والمساعدات مثلما حدث مع إيطاليا.





وبحسب التقرير تواصلت اللجنة مع السفير عمر سليم، سفير مصر فى أسبانيا، وأفاد بأن الأوضاع خطيرة هناك، موضحا أنه يتواصل مع الجالية المصرية من خلال "الكول كونفرانس" وهى بخير ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ عليهم.





ولفت التقرير إلى التواصل مع السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والذى أفاد بوجود غرفة عمليات متواصلة على مدار اليوم مع السفراء والجاليات المصرية بالخارج، ويتم ذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء، كما تم التواصل مع السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، الذى أفاد بأنه استطاع أن يحصل من هيئة الطاقة الذرية بالنمسا على أحدث جهاز للكشف عن فيروس كورونا، وثمنه 100 ألف يورو، وقد تم إرساله على نفقة هيئة الطاقة الذرية إلى مصر لتسليمه إلى وزارة الصحة للاستفادة منه فى المكان المناسب.





وأكد السفير أنه يعقد اجتماعات ولقاءات مع الجالية المصرية عن طريق "كول كونفرانس وتقدم الدعم الطبى والمعنوى والإرشادات لهم. كما تواصلت اللجنة، على حسب تقريرها، مع مع السفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والذى أفاد بوجود غرفة عمليات متواصلة على مدار اليوم مع السفراء والجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.





وتواصلت اللجنة أيضا مع السفير خالد البقلى، سفير مصر فى بلجيكا، والذ أفاد بأنه يتابع الجالية المصرية لحظة بلحظة وأن السفارة تعمل وتتواصل مع الجالية من خلال الانترنت و"الكول كونفرانس" وتقوم السفارة بتقديم الدعم المعنوى والدعم الصحى والارشادات الصحية وكذلك التواصل وطمأنة أهالى الجالية فى مصر.





وأوضح السفير البقلي أنه كان هناك بعض العالقين المصريين (من غير المقيمين) وتم إعادتهم إلى مصر بالطائرة عن طريق الإدارات المعنية، وأشار سفير مصر ببلجيكا، على حسب التقرير، إلى أن الجالية المصرية فى بلجيكا عندها وعى كبير ويتخذون كافة الاحتياطات الوقائية الأمنية والصحية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية على الإجراءات السريعة التى اتخذتها صحيا ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة المصريين.





وتواصلت اللجنة، على حسب تقريرها مع السفير طارق القونى سفير مصر بالكويت حيث شرح الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية للاهتمام بالرعاية المصريين بالخارج وتسهيل عودة العالقين خلال الأسابيع الماضية، ومن بينها الرحلات التى تم تسييرها لنقل العالقين الموجودين بدولة الكويت فضلا عن تدخل البعثة لمساعدة عدد من الحالات الإنسانية ولم شمل عدد من الأسر التى تركت أطفالها بالكويت قبل وقف حركة الطيران، بالإضافة إلى انتظام البعثة الدبلوماسية فى عملها لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية مع إيلاء الأولوية للحالات الطارئة والحرج.