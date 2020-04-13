AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"حماة الوطن" ينظم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بسوهاج.. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:26 م
حماه وطن ينظم صرف
حماه وطن ينظم صرف منحة العمالة
Advertisements
خالد رياض

واصل حزب حماة الوطن في سوهاج، حملاته تحت رعاية مجمع احمد قورة الطبي بمركز دارالسلام، حملاته للحد من انتشار فيروس كورونا، ونظم شباب الحزب عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكتب البريد بدارالسلام.


 قال احمد عبد السلام قوره، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، انه تم عمل صوان امام مكتب بريد دارالسلام وتم استقبال المواطنين بداخله وتم تنظيم عملية دخولهم الي مكتب البريد، وتم توزيع الكحول والمطهرات لتعقيم ايدي المواطنين، وتم التأكد من وجود مسافات كافية بين المواطنين.

 واكد قوره أنه تم تنظيم عدة حملات بمركز دارالسلام، حيث تم توزيع منشورات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم” المساجد والكنائس والمنازل والمصالح الحكومية، وتعقيم ماكينات الصرف الآلي وتقديم التوعية لمستخدميها، بدائرة المركز”، ومن المقرر ان تستمر الحملة خلال الأيام القادم.

 واضاف قورة ان حملات التطهير والتعقيم شملت اغلب المصالح الحكومية في مركز دارالسلام ومنها مركز الشرطة ومبني محكمة دارالسلام والنيابة العامة، ومقر تواجد قوات مراقبة حظر التجوال، ونقطة شرطة اولاد سالم، ونقطة شرطة الخزان،

 واكد ان الحزب في محافظة سوهاج، وكافة محافظات الجمهورية يواصل حملاته المكثفة للتوعية بفيروس كورونا، وكذلك تقديم كل الدعم للمواطنين والتوعية اللازمة لهم، وتعقيم المصالح الحكومية والأماكن العامة، وتم تنظيم عدة حملات بمختلف ربوع المحافظة للتوعية بفيروس كورونا وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت والشوارع

 واوضح قوره، ان مشاركة الحزب تأتي بالتزامن مع تقديم الحزب لعدد من الفاعليات بعدد من المحافظات للحماية من خطر انتشار الفيروسات وذلك من خلال دور الحزب المجتمعى المساند دائما للدولة وللمواطنين ومن منطلق مشاركه الحزب للتحديات التى تواجهه الدولة المصرية .

"حماة الوطن" ينظم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بسوهاج.. صور
"حماة الوطن" ينظم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بسوهاج.. صور
"حماة الوطن" ينظم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بسوهاج.. صور
"حماة الوطن" ينظم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بسوهاج.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور

"حماة الوطن" يعقم مقر تواجد قوات مراقبة حظر التجول بسوهاج

حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا

مكاتب أبو العينين لخدمة المواطنين تشارك فى تنظيم صرف المعاشات بالجيزة .. صور

«مستقبل وطن» يواصل جهوده في مواجهة «كورونا» بالجيزة

حماة الوطن ينظم صرف المعاشات بمكاتب البريد في سوهاج.. صور

ترشيحاتنا

بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور

إحباط تهريب 23 ألف طربة حشيش بـ200 مليون جنيه بميناء شرق بورسعيد

سفير الاتحاد الأوروبي: تجربة مصر في التعامل والسيطرة على فيروس كورونا فريدة

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

هل هناك تغطية على أرقام الإصابات بفيروس كورونا بمصر؟..الصحة العالمية ترد..فيديو

صدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت