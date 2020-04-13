"حماة الوطن" ينظم صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بسوهاج.. صور

واصل حزب حماة الوطن في سوهاج، حملاته تحت رعاية مجمع احمد قورة الطبي بمركز دارالسلام، حملاته للحد من انتشار فيروس كورونا، ونظم شباب الحزب عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكتب البريد بدارالسلام.





قال احمد عبد السلام قوره، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، انه تم عمل صوان امام مكتب بريد دارالسلام وتم استقبال المواطنين بداخله وتم تنظيم عملية دخولهم الي مكتب البريد، وتم توزيع الكحول والمطهرات لتعقيم ايدي المواطنين، وتم التأكد من وجود مسافات كافية بين المواطنين.

واكد قوره أنه تم تنظيم عدة حملات بمركز دارالسلام، حيث تم توزيع منشورات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم” المساجد والكنائس والمنازل والمصالح الحكومية، وتعقيم ماكينات الصرف الآلي وتقديم التوعية لمستخدميها، بدائرة المركز”، ومن المقرر ان تستمر الحملة خلال الأيام القادم.

واضاف قورة ان حملات التطهير والتعقيم شملت اغلب المصالح الحكومية في مركز دارالسلام ومنها مركز الشرطة ومبني محكمة دارالسلام والنيابة العامة، ومقر تواجد قوات مراقبة حظر التجوال، ونقطة شرطة اولاد سالم، ونقطة شرطة الخزان،

واكد ان الحزب في محافظة سوهاج، وكافة محافظات الجمهورية يواصل حملاته المكثفة للتوعية بفيروس كورونا، وكذلك تقديم كل الدعم للمواطنين والتوعية اللازمة لهم، وتعقيم المصالح الحكومية والأماكن العامة، وتم تنظيم عدة حملات بمختلف ربوع المحافظة للتوعية بفيروس كورونا وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت والشوارع

واوضح قوره، ان مشاركة الحزب تأتي بالتزامن مع تقديم الحزب لعدد من الفاعليات بعدد من المحافظات للحماية من خطر انتشار الفيروسات وذلك من خلال دور الحزب المجتمعى المساند دائما للدولة وللمواطنين ومن منطلق مشاركه الحزب للتحديات التى تواجهه الدولة المصرية .