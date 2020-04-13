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توك شو

بسبب كورونا.. الاحتفال بعيد الفصح بدمشق من دون مصلين.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:33 م
عيد الفصح
عيد الفصح
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محمود محسن
اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات جاء من خلالها أحياء الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربي في سوريا عيد الفصح المجيد.

فأقيمت الصلوات والقداس من دون حضور مصلين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

 وأكد العديد من الزعماء الدينيين في سوريا، بمن فيهم رئيس أساقفة أبرشية دمشق ، أن الطائفة الأرثوذكسية الأرمنية قررت بث الاحتفالات والصلاة بعيد الفصح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكن المسيحيون في البلاد من متابعتها في المنزل.


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