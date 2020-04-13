بعد اتفاق «أوبك +».. ترامب يوجه الشكر إلى السعودية وروسيا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشكر إلى المملكة العربية السعودية وروسيا، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في "أوبك".





وقال ترامب على "تويتر"، "بعد أن شاركت في المفاوضات، بعبارة ملطفة، فإن الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل، وليس الـ10 ملايين التي تم الإعلان عنها بشكل عام".





وأضاف "إذا حدث أي شيء قريب من هذا ، وعاد العالم إلى العمل من كارثة كورونا، فإن صناعة الطاقة ستعود قوية مرة أخرى، أسرع بكثير مما هو متوقع حاليا".





وتابع "شكرًا لجميع من عملوا معي على إعادة هذه الأعمال الضخمة إلى مسارها الصحيح ، ولا سيما روسيا والمملكة العربية السعودية".





وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اتفاقا مبدئيا على خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يوميًا في مايو ويونيو، فيما ستخفض الدول الأخرى 5 ملايين برميل يوميا.





وأكد وزير النفط الكويتي أن لجنة "أوبك+" وافقت على تخفيض الإنتاج بـواقع 10 ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من 1 مايو المقبل، واصفا الاتفاق بـ"التاريخي".