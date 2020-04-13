حاولنا نتبرأ منك ومتتكلمش باسمنا.. ابنة الفنان الهارب محمد شومان تهاجم والدها.. فيديو

أعلنت لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، خلال مقطع فيديو لها نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك تبرأها من والدها بسبب انتمائه لجماعات إخوانية وهروبه خارج البلاد.





وقالت لوجين، في الفيديو :"انا لوجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي و اخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة احنا ملناش اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص واللى اتربى مع مامته ".





وتابعت :" إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".





بيما إختتمت حديثها قائلة :"كلنا عارفين ان ده مجرد صورة وانك بتعمل صورة .. انت طالع تتكلم على فيلم وبتعمل دعاية ليه على قفانا احنا .. وبتقول ان وجودنا هنا بيأذينا .. احنا عايشين هنا محدش بيأذينا .. وجودك هو الأذى نفسه".





واضافت : "انت هناك وده قرارك لوحدك بس احنا هنفضل هنا ونبنى حياتنا هنا لوحدنا من غيرك".



