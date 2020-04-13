السيسي جنرال بدرجة إنسان.. ماذا قال عمال اليومية عن منحة العمالة غير المنتظمة؟





وهو ما دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف بجوار العمالة غير المنتظمة من خلال منحهم 500 جنيها لكل عامل تصرف لمدة 3 شهور .





وبالفعل قامت فروع البريد والبنك الزراعي بكافة المحافظات، اليوم الإثنين، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة وذلك على مدار 4 أيام متتالية.





وألتقى صدى البلد بأنحاء المحافظات، العمالة غير المنتظمة أثناء صرف المنحة، لمعرفة رأيهم وشعورهم من خلال التقرير التالي :





البداية من محافظة اسوان، حيث قدم الحسين محمود، عامل، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى الرجل الإنسان الذى يشعر دائمًا بالكبير والصغير، فهو بحق يستحق منا التقدير والإحترام، لأنه عندما يوعد المصريين بشىء يحرص على تكليف الحكومة بتحقيقه مراعاة للظروف المعيشية والأسرية والمجتمعية للعديد من الأسر والأفراد من الشباب وكبار السن.





كما عبر مصطفى السعيد من ضمن العمالة غير المنتظمة عن سعادته بحصوله على هذه المنحة حيث أن وصلت له رسالة أمس هلى هاتفه تفيد بموعد صرف المنحة وهو اليوم، وقد توجه إلى مكتب البريد وهى تمثل قيمة كبيرة لدينا ويأتى تنفيذها بسرعة وفى وقت قياسى للتأكيد على ٱهتمام الدولة بهذه الشريحة من عمال اليومية الذين يعتمدون على أرزاقهم يومًا بيوم.





فيما أشاد عوض السيد بالدور والجهود الكبيرة التى قامت بها أجهزة الدولة كلها بشكل عام والقوى العاملة بوجه خاص للإنتهاء من أعمال الحصر وتحديد المستفدين، وهذا يعبر عن إهتمام كبير من المسئولين وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى بأبناء الشعب المصرى فى كل مكان، فهذه المنحة يستفيد منها الكثير فى كل محافظات مصر وهذا يدل على مدى العدالة والشفافية الكاملة والقضاء على زمن المحسوبية والوساطة.





بينما في محافظة شمال سيناء، تلاحظ أن غالبية الأعداد التي تنتظر دورها من السيدات وكذلك الشباب الحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة وهم بدون عمل.



وقال محمد محمود بكالوريوس تربية ٢٠١٥ انه وصلته رسالة علي تليفونه بأن اسمه جاء ضمن ألفية المستحقة لصرف المنحة وقدم الشكر للقيادة السياسية على هذه اللفتة الطيبة.



بينما قالت سماح محمد دبلوم تجارة ٢٠١٦م انها سعيدة بتلقيها رسالة بالتقدم للبنك الزراعي من أجل صرف المنحة وقالت أنني تقدمت انا وزوجي وفي انتظار الدخول للكشف عن اسمي والحصول علي فيزا للصرف من البنك في الأشهر القادمة.





وطالب مديري البنوك لتدعيم البنك بشبكات الإنترنت لسرعة الصرف وتخصيص أكبر عدد من المستحقين ، خلال الأيام الأربعة.



وقال محمد سالم مدير عام القوي العاملة بالمحافظة إن الأعداد التي تقرر صرف المنحة لهم يبلغ 6941 فردا تم توزيعهم على مكاتب البريد بكل من العريش والريسه وضاحية السلام والمساعيد ، وفروع البنك الزراعي بالعريش وبءر العبد ، وان الصرف سيتم علي مدي ٤ ايام اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساءا .





وفي محافظة الفيوم، قال علي رمضان من قرية ابجيج بمركز الفيوم ،إنني أعمل عامل مبيض محارة ومتزوج وأعول 3 أولاد ، وبسبب تداعيات فيروس كورونا توقفت عن العمل ،وليس لى دخل اخر سوى عملي ، والحمد لله إن الرئيس لم ينس البسطاء من شعبه،فأمر بصرف 500 جنيه شهريا لكل عامل لمدة 3 اشهر ولحين انتهاء الاذمة ، وبالفعل تقدمت على موقع الوزارة وتلقيت الرسالة على المحمول بالتوجه الى البنك الزراعى المصرى بفرع بندر الفيوم للصرف ،وأقول للرئيس عبد الفتاح السيسي: "متشكرين جدا ياريس وربنا يكون فى عونك للشعب وإحنا كلنا وراءك ومعاك".





وأضاف أحمد عبد النبى عبد العزيز عامل بمقهى بقرية أبجيج بندر الفيوم،إنني قدمت أوراق عن طريق الإنترنت وتلقيت الرسالة على المحمول بالصرف من البنك الزراعى المصرى بمدينة الفيوم، وأشكر سيادة الرئيس فى كل مايقوم به وربنا يقويه على مايقوم به لأبناء شعبه ، وشكرا لسيادة الرئيس على هذه المنحة التى جاءت فى الوقت المناسب".





ويقول خالد سيد عامل بمقهى من قرية العامرية مركز الفيوم:"إنه عقب الأزمة التى تمر بها مصر حاليا ، أغلق صاحب المقهى أبوابه ،وطلب منا البقاء في منازلنا و لم يصرف لنا اى نقود ".





وأشار : نظرا لأن الله سبحانه وتعالى لن ينسى أحدا ، فجاءت توجيهات الرئيس السيسي بصرف منحة لنا قيمتها 500 جنيه شهريا ولمدة 3 أشهر ، فشكرا لسيادة الرئيس" .





كما شهدت مكاتب البريد وفروع بنك التنمية الزراعي بمحافظة المنوفية توافد من العمالة غير المنتظمة لبدا صرف منحة الرئيس 500 جنيه.





حيث تم تخصيص 226 مكتب بريد و58 فرعا لبنك التنمية والإئتمان الزراعي و 10 مدارس بنطاق المحافظة ومركزي شباب شبين الكوم وبركة السبع وذلك لصرف المنحة الرئاسية للمواطنين المستحقين ولتجنب أي تزاحم بين المواطنين وحرصًا علي سلامتهم.





وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مكتب بريد شبين الكوم الجديد لمتابعة آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأشار محافظ المنوفية أن المنحة قدرها 500 جنيه للفرد الواحد بإجمالي 1500 جنيه تصرف علي مدار 3 أشهر ، وتم تقسيم المستحقين علي شرائح وتم توزيعهم علي الأيام المخصصة للصرف تصرف تباعًا تبدأ من اليوم الإثنين ولمدة أربع أيام علي التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 إبريل الجاري ، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف ، وسيكون الصرف ببطاقة الرقم القومي من أقرب مكتب بريد أو فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي .





وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظًا علي سلامتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا وبما يضمن حصول المستحقين علي المنحة بصورة كريمة ، مناشدًا المستحقين للمنحة بعدم التوجه للصرف إلا بعد أن تصلهم الرسائل السالف ذكرها ، علمًا بأنه سيتم تخصيص يوم عقب إنتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له .





بينما سادت حالة من السعادة بين المواطنين في محافظة الدقهلية، لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحوالهم فى ظل الظروف التى يعانونها بسبب تداعيات إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، متوجهين بالشكر للرئيس السيسي والحكومة.





من جانبه قال أحد العمال ويدعى محمد السعيد حسن عامل، إنه لم يكن يتوقع أن يحصل على المنحة، إلا أنه فوجئ أمس بتلقيه رسالة على الموبايل تخبره بأنه عليه التوجه للبنك اليوم لصرف المنحة.





في حين قال أحد العمال ويدعى محمود إبراهيم عبد الفتاح، إنه تردد كثيرا فى التقديم إلا أن أحد أصدقائه قدم له وفوجئ بالرسالة، معبرا عن فرحته باختياره ضمن المستحقين، مشيرا الى أنه متزوج ولديه أطفال وهذا المبلغ سيساعده لأنه لا يعمل منذ بدء أزمة كورونا.





انتظمت عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة في جميع مكاتب البريد والتي يزيد عددها عن 270 مكتب بريد بالإضافة الي بنوك التنمية، ومكاتب البريد الملحقة البالغ عددها 34 مكتبا في محافظة سوهاج . كما





ولم تشهد أي منطقة في المحافظة زحاما من المواطنين، وتمت عملية الصرف دون معوقات، وتمت أعمال التجهيزات اللازمة من قبل الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من اعمال التطهير اللازمة، والعمل على راحة المواطنين، وإقامة السرادقات لحمايتهم من حرارة الشمس.





وقال عبد الستار الغرباوي، المدير العام لإدارة بريد سوهاج، ان عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة تمت بيسر ولم تشهد أي نقطة صرف زحاما من المواطنين، لافتا الي من يحق لهم الصرف من المواطنين يبلغ حوالي 70 الف مستفيد.





وأضاف الغرباوي، ان جميع مكاتب البريج والتي يزيد عدده عن 270 فرع بالإضافة الي 34 مكتب ملحق بالمدارس ومراكز الشباب انتظمت في عملية الصرف دون اية معوقات، مؤكدا الي ان هناك تعاون تام ما بين الوحدات المحلية للمدن والقري، ومنظمات المجتمع المدني في عملية تنظيم المواطنين





كانت قد أنطلقت اليوم الإثنين، فعاليات منظومة صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة والتى يتم صرفها من البنك الزراعى ومكاتب البريد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور.



وقامت الدولة المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا اللعين، ومن بين هذه الإجراءات كان إقرار حظر التجوال، مما ألقى بظلاله على العمالة غير المنتظمة والغير مؤمنين عليها .