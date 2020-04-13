محافظ الدقهلية: لا تسامح في إهدار أموال الدولة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة واستعراض سبل تعظيم موارد الدولة والارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على أنه لن يتسامح في إهدار موارد الدولة تحت أي مسمي وأنه لن يسمح بتأخير دفع أجور عمال النظافة تحت أي مبرر.





وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لكل مركز ومدينة بالحصر الدقيق ومراجعة عقود النظافة المبرمة بالمقارنة مع الوحدات القائمة على أرض الواقع .



