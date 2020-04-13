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محافظات

محافظ الدقهلية: لا تسامح في إهدار أموال الدولة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:13 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة واستعراض سبل تعظيم موارد الدولة والارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية على أنه لن يتسامح في إهدار موارد الدولة تحت أي مسمي وأنه لن يسمح بتأخير دفع أجور عمال النظافة تحت أي مبرر.

وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لكل مركز ومدينة بالحصر الدقيق ومراجعة عقود النظافة المبرمة بالمقارنة مع الوحدات القائمة على أرض الواقع .

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن باجراء الصيانة الدورية لمعدات وسيارات وآلات النظافة والحفاظ عليها من الاهلاك وإطالة فترة استخدامها بحسن الاستخدام.
محافظ الدقهلية: لا تسامح في إهدار أموال الدولة
محافظ الدقهلية: لا تسامح في إهدار أموال الدولة
محافظ الدقهلية: لا تسامح في إهدار أموال الدولة
محافظ الدقهلية: لا تسامح في إهدار أموال الدولة
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