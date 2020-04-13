AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تخفض توقعاتها لمعدلات النمو في 2021 إلى 4.5%

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:08 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي

أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١، للعام الخامس على التوالي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.


وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها على الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلى أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلي 4.5%،لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.


وأوضح أنه لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير ٢٠٢٠(وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس ٢٠٢٠).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: ٢٩٪ ارتفاعًا في الإنفاق علي التأمين الصحي و١٤٪ للتعليم

أحمد كجوك: مراجعة أسعار السلع العالمية والافتراضات

إنفوجراف.. التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي لوزارة المالية

المالية خلال عرض مؤشرات النصف الأول: الحكومة نفذت برنامجا إصلاحيا انعكست آثاره على الموازنة و فائض أولي لـ2% للمرة الأولي

تحولات سلطنة عمان القادمة

المالية: استراتيجية للإصلاح الاقتصادي والضريبي العام المالي الجاري.. مساع لطرح سندات خضراء لزيادة موارد الموازنة

ترشيحاتنا

وفاة أول بحار أمريكي بكورونا.. ماذا حدث على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت؟

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيب

تونس تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

القوات المسلحة السعودية تواجه كورونا بهذه الطرق.. تفاصيل

اكتشاف 6 فيروسات خطرة جديدة في أجسام الخفافيش من عائلة كورونا

هرب من الجيزة بسبب كورونا.. فمات مختنقا ببخار الاستحمام بمطروح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق