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محافظات

إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:13 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات على الاراضى
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، في يوم واحد فقط أمس، الأحد.

كان ذلك استمرارا لتنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وخاصة لهذه التى وقعت خلال  فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة  تأكيدا لهيبة الدوله والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.


وأشار إلى أن إجمالى الازالات لحالات التعدى بكافة أشكالها  بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ أوائل مارس حتى أمس الأحد  الموافق 12 أبريل الجارى بلغت 165 حالة تم إزالتها منها ( 99 حاله تعدٍ على الأراضى الزراعية ، 64 مخالفة بالبناء داخل الحيز العمرانى ، 2 حالة على أملاك الدولة).


وأوضح أن إجمالى المساحة الزراعية التى تم استردادها بلغت 4 أفدنة و8 قراريط، والمساحات من مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة وتمت إزالة التعديات عليها بلغت 7094 مترا، مؤكدا أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصارمة باستعادة كل متر من أراضى الدولة واجبة التنفيذ.


وأكد وجود تعاون كامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على أراضى الدولة لازاله جميع التعديات الواقعة عليها والتصدى بكل الحسم والحزم لاية تعديات مستجده فى المهد.


وأشار إلى صدور تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل بكل الجدية والالتزام مع ملف التعديات على أراضي الدولة تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقوقها.

إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية
إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية
إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية
إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية
إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية
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