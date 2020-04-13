مناشدا المواطنين بتواجد المستفيدين فقط.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالغردقة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، جولة ميدانية صباح اليوم الإثنين، بمدينة الغردقة لمتابعة إنتظام صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم وحتى الخميس القادم الموافق 16 إبريل الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور.

تفقد محافظ البحر الأحمر التجهيزات والإستعدادات التى قامت بها المحافظة بعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المخصصة للصرف، بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعى ومديرية التعليم لمنع أى تجمعات أو تزاحم أثناء صرف المنحة من خلال أماكن إنتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب.

إلتقي المحافظ عددًا من المواطنين، وبعدما وجهوا الشكر له، ناشدهم بعدم التزاحم وتواجد المستحقين فقط، موضحًا أن الرسائل النصية المرسلة للمستفيدين من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق محدد بها مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجانًا وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة على مدار ألـ 3 أشهر بواقع 500 جنيه في كل شهر.

أشار المحافظ إلى أنه وجه بتعقيم وتطهير الأماكن المخصصة للصرف، ومراعاة وجود مسافات بين جميع المواطنين، موجهًا الشكر للشباب المتطوعين من أبناء المحافظة من بينهم فريق بصمة شباب، وشباب مؤسسة غردقة الخير، والمجلس القومى للمرأة، لابدائهم الرغبة في تنظيم عملية صرف المنحة حتى الخميس القادم

لتبرعهم بإقامة سُرادقات وتِنَد، داخل مدرستين وأمام مكتب بريد بالغردقة كمساهمة مجتمعية من أبناء المحافظة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم.

أوضح المحافظ أنه كلف رؤساء المدن بمتابعة عمليات الصرف والمرور الميداني على أماكن الصرف والتأكد من عدم وجود تجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج اثناء عملية الصرف.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.