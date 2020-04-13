أحذية الأطباء والمرضى تنقل فيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت دراسة علمية جديدة فيروس كورونا التاجي يمكن أن ينتشر من خلال الأسطح مثل نعال أحذية المرضى والأطباء ، وفقًا لدراسات علمية جديدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يتم تبيه العاملين الطبيين والعاملين بالصيدلة من تطهير أحذيتهم بعد أن اكتشف الباحثون أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الأحذية.

قام العلماء الصينيون بفحص عينات سطحية وجوية من كل من وحدة العناية المركزة وجناح COVID-19 العام في مستشفى Huoshenshan في ووهان ، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي وانتشر ليصبح جائحة عالميًا.

وفقًا لتقرير صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، حمل حوالي نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة الفيروس التاجي على باطن أحذيتهم.

وقال التقرير إن المرض يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء على الأقل 13 قدما ، وهو ضعف القواعد الحكومية للتمييز الاجتماعي.

واختبر الفريق الصيني من أكاديمية العلوم العسكرية في بكين تركيز المرض على الأسطح.

وكانت النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة ، أن الفيروس كان أكثر تركيزًا بشكل كبير على أرضيات الأجنحة ، "ربما بسبب الجاذبية وتدفق الهواء مما يتسبب في تعويم معظم قطرات الفيروس على الأرض".