غزل المحلة يمنح عاملين إجازة بسبب اختلاطهما بوالدتهما المصابة بـ كورونا

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة اليوم منح أجازة أسبوعين مدفوعة الأجر لعاملي إنتاج بمصنع غزل 3 ونسيج 1 بسبب اصابة والدتهم بفيروس "كورونا" المستجد وذلك في إطار الحفاظ على أرواح عاملات وعمال ووقاية من أخطار تفشي وباء "كورونا".





وأعطي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة توجيهاته إلى مساعديه بأهمية الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والبدء فى تطبيق آليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أى تكدسات أو تجمعات مبالغة فضلا عن إعطاء أجازات لمن ينطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوقائية لمنع التكدس وأماكن الزحام للوقاية من أخطار تفشي وباء "كوفيد 19" لتأمين أرواح المواطنين.





وأعطي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة بأهمية توفير عدد 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة وإجراء الكشف الطبي على جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تجت اشراف القطاع الطبي ومشاركة الأمن الصناعي وأمن الشركة.





كان محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا أعلنا عن تبرعهما بـ 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ودعا محافظ الغربية ونائبه كافة أطياف المجتمع المدني بالمساهمة في صندوق “تحيا مصر” لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا على حساب رقم 037037 في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري.