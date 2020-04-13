AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غزل المحلة يمنح عاملين إجازة بسبب اختلاطهما بوالدتهما المصابة بـ كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:19 م
شركة غزل المحلة
شركة غزل المحلة
Advertisements
أحمد على

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة اليوم منح أجازة أسبوعين مدفوعة الأجر لعاملي إنتاج بمصنع غزل 3 ونسيج 1 بسبب اصابة والدتهم بفيروس "كورونا" المستجد وذلك في إطار الحفاظ على أرواح عاملات وعمال ووقاية من أخطار تفشي وباء "كورونا".


وأعطي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة توجيهاته إلى مساعديه بأهمية الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والبدء فى تطبيق آليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أى تكدسات أو تجمعات مبالغة فضلا عن إعطاء أجازات لمن ينطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر.


جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوقائية لمنع التكدس وأماكن الزحام للوقاية من أخطار تفشي وباء "كوفيد 19" لتأمين أرواح المواطنين.


وأعطي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة بأهمية  توفير عدد 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة  وإجراء الكشف الطبي  على جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تجت اشراف القطاع الطبي ومشاركة الأمن الصناعي وأمن الشركة.


كان محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا أعلنا عن تبرعهما بـ 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


ودعا محافظ الغربية ونائبه كافة أطياف المجتمع المدني بالمساهمة في صندوق “تحيا مصر” لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا  على حساب رقم  037037 في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من «كورونا».. «غزل المحلة» تمنح عمال قرية «ميت بدر حلاوة» إجازة لتأمين أرواح زملائهم

بسبب كورونا.. حقيقة منح العاملين بشركات استثمار المنطقة الحرة في الاسماعيلية اجازة مدفوعة الأجر

حقيقة إصابة عامل في غزل المحلة بـ كورونا.. رئيس الشركة يرد

مواعيد صرف أجور عمال غزل المحلة .. تعرف عليها

حجر صحي لـ1500 أسرة بسبب شخص واحد.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

انتظام سير العمل بشركة غزل المحلة في الغربية

ترشيحاتنا

احم نفسك.. بيان عاجل للبرلمان يحذر من ارتداء هذه الملابس لحملها فيروس كورونا

كنزي عمرو دياب تبهر متابعيها بفيديو جديد على تيك توك ..شاهد

عن مبادرة وزير الرياضة.. خبراء يرحبون .. وعضو الكاف يطالب بالاستعانة بـ الخطيب والمعلم

البحرية الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا على متن حاملة طائرات

فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

محمد صلاح عن رحيل أحمد فتحي : خسر الأهلي ومصير مهاجم بيراميدز بإنتظاره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق