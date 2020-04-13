اللى تعوزه النقابة يحرم على أي جهة.. هشام يونس يهاجم قرار الصحفيين بالتبرع لصندوق تحيا مصر

هاجم الصحفى هشام يونس عضو مجلس ادارة نقابة الصحفين قرار نقابة الحفين بالتبرع بمبلغ ١٠٠ الف جنية لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة العير منتظمة فى الظروف الراهنة فى البلد.
وقام الصحفى هشام يونس بعمل مداخلة تليفونية على قناة العربى اللندنية التى يديرها الفلسطينى وعضو الكنيست الاسرائلى السابق عزمى بشارة للاعتراض على قرار الناقبة بالتبرع لصندوق تحيا مصر .
وقال هشام يونس خلال المداخلية التليفونية : "اللى تعوزه النقابة يحرم على اى جه اخرى ".
وضاف يونس : " انا ضد تسيس العمل النقابى ويجب ان لا يوجه التبرع لصندوق تحيا مصر