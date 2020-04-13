اللى تعوزه النقابة يحرم على أي جهة.. هشام يونس يهاجم قرار الصحفيين بالتبرع لصندوق تحيا مصر





وقام الصحفى هشام يونس بعمل مداخلة تليفونية على قناة العربى اللندنية التى يديرها الفلسطينى وعضو الكنيست الاسرائلى السابق عزمى بشارة للاعتراض على قرار الناقبة بالتبرع لصندوق تحيا مصر .





وقال هشام يونس خلال المداخلية التليفونية : "اللى تعوزه النقابة يحرم على اى جه اخرى ".





وضاف يونس : " انا ضد تسيس العمل النقابى ويجب ان لا يوجه التبرع لصندوق تحيا مصر



