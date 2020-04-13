يصومون رمضان بالبلاد.. الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من الخارج

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت ستبدأ خطة اجلاء المواطنين من الخارج يوم الأحد القادم، مؤكدا انهم سيشهدون شهر رمضان المعظم داخل البلاد، حيث قال " سيصومون شهر رمضان في الكويت".
وقال رئيس مجلس الوزراء: أقدر قلق الأسر الذين لهم ابناء في الخارج وكلهم ابنائي وأتابع احوالهم وحريصون على سلامتهم.
وأضاف: تنفيذا لتوجيهات الأمير ستبدأ خطة عودة المواطنين الاحد المقبل.
ومن جانبه أوضح وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قائلا : تبدأ خطة اجلاء جميع المواطنين من الخارج يوم الاحد القادم لمدة 19 يوما.
وأضاف وزير الصحة الكويتي: أرجو من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية خصوصا اهالي العائدين من الخارج والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم.
وبدوره أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح : تم تسجيل 35 الف طلب للمواطنين الراغبين بالعودة الى البلاد حتى الان عبر منصة (معاكم).