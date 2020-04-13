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أخبار العالم

يصومون رمضان بالبلاد.. الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من الخارج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:05 م
رئيس الوزراء الكويتي
رئيس الوزراء الكويتي
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محمود نوفل
أعلن ‏رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت ستبدأ خطة اجلاء المواطنين من الخارج يوم الأحد القادم، مؤكدا انهم سيشهدون شهر رمضان المعظم داخل البلاد، حيث قال " سيصومون شهر رمضان في الكويت".


وقال ‏رئيس مجلس الوزراء: أقدر قلق الأسر الذين لهم ابناء في الخارج وكلهم ابنائي وأتابع احوالهم وحريصون على سلامتهم. 


وأضاف: تنفيذا لتوجيهات الأمير ستبدأ خطة عودة المواطنين الاحد المقبل.


ومن جانبه أوضح ‏وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قائلا : تبدأ خطة اجلاء جميع المواطنين من الخارج يوم الاحد القادم لمدة 19 يوما. 


وأضاف وزير الصحة الكويتي: أرجو من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية خصوصا اهالي العائدين من الخارج والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم. 


وبدوره أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح : تم تسجيل 35 الف طلب للمواطنين الراغبين بالعودة الى البلاد حتى الان عبر منصة (معاكم). 



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