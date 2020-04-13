يصومون رمضان بالبلاد.. الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من الخارج

أعلن ‏رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت ستبدأ خطة اجلاء المواطنين من الخارج يوم الأحد القادم، مؤكدا انهم سيشهدون شهر رمضان المعظم داخل البلاد، حيث قال " سيصومون شهر رمضان في الكويت".









وقال ‏رئيس مجلس الوزراء: أقدر قلق الأسر الذين لهم ابناء في الخارج وكلهم ابنائي وأتابع احوالهم وحريصون على سلامتهم.









وأضاف: تنفيذا لتوجيهات الأمير ستبدأ خطة عودة المواطنين الاحد المقبل.









ومن جانبه أوضح ‏وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قائلا : تبدأ خطة اجلاء جميع المواطنين من الخارج يوم الاحد القادم لمدة 19 يوما.









وأضاف وزير الصحة الكويتي: أرجو من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية خصوصا اهالي العائدين من الخارج والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم.









وبدوره أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح : تم تسجيل 35 الف طلب للمواطنين الراغبين بالعودة الى البلاد حتى الان عبر منصة (معاكم).











