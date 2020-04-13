خطر كورونا.. برلماني: الرئيس يحمي الحدود من الاختراق بزراعة سيناء

قال النائب برديس عمران، عضو مجلس النواب، إن الدولة تسعى لمواجهة تحدي الفقر المائي بترشيد استهلاك المياه عن طريق الاعتماد على طرق الري الحديثة بالرش والتنقيط بدلا من الري بالغمر، الذي أصبح مرفوضا خلال الفترة الحالية، وهو ما تلزمه الحكومة على المستثمر الزراعي.









وأضاف عمران في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء، هدفه الرئيسي تحقيق الأمن والاستقرار لأهالي سيناء في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن الرئيس يسعى لحماية الحدود المصرية من خطر الاختراق الذي قد يحدث في ظل انشغال الدولة بالأزمة الحالية.









وأوضح أن هذه الحماية تتم من خلال تنمية المناطق الحدودية زراعيا وخلق المزيد من فرص العمل والاستقرار للأهالي، تجعلهم يتمسكون بأراضيهم ويحافظون على تنميتها ضد خطر الإرهاب، بجانب استغلال القوى البشرية في هذه المناطق في العمل بالمشروعات الزراعية، الأمر الذي يحقق تنمية بشرية بجانب الزراعية والاقتصادية.







