جامعة أسوان تشارك فى تدشين اسم شهيد الواجب الوطني على مدرسة.. صور

شهد اليوم الإثنين الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان تدشين اسم الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر شهيد يد الإرهاب الأسود على مدرسة اللغات الرسمية بمنطقة صحارى.





حضر فعاليات التدشين الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والعميد عمرو عبدالفتاح رئيس القطاع العسكرى بأسوان، والعميد علاء رماح، والعقيد أسامة خليل قائد حرس الحدود بأسوان ،وعبدالكريم لطفي مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم، وجمال حسين مدير الإدارة التعليمية .





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب على مكانة الشهيد فى الدفاع عن الوطن ودرء الإرهاب الأسود من أجل الحفاظ على أراضى الوطن وسلامة أبناءه، وأننا كلنا فى خندق واحد ضد أعداء الوطن.





وأضاف رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة شاركت بأعداد وتجهيز لافته بأسم المدرسة الجديد وتخليد ذكرى الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر ، وخاصة أن الشهيد نجل أحد عمداء كليات الجامعة الدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية دار العلوم.





وأكمل أحمد غلاب على أن هذا يأتى فى إطار مشاركة الجامعة لتعزير روح الإنتماء والولاء وتقديرًا لدور شهداء القوات المسلحة فى التضحية بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن.







والجدير بالذكر بأن الشهيد عمرو فريد أستشهد فى إحدى العمليات الإرهابية فى سيناء خلال شهر ديسمبر عام 2018.