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رياضة

حارس الزمالك يرفض عروض الإعارة ويتمسك بالاستمرار مع الأبيض.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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ملك موسى
استقر محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصاعد والمنتخب الأولمبي، على رفض العروض المحلية التي تلقاها الفترة الماضية على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكان الحارس الشاب تلقى عرضا شفهيا من نادي الإسماعيلي في الفترة الماضية، بخلاف بعض العروض المحلية لاستعارته فى الموسم المقبل.


ويفضل الحارس الصاعد الاستمرار فى صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل فى ظل تمسك الجهاز الفنى للفريق الأبيض بخدماته.


الجدير بالذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض حدد يوم الجمعة، موعدًا لإجازة لاعبى الفريق من التدريبات المنزلية، ثم يتم استئنافها من يوم السبت حتى الخميس. 


كان ذلك ضمن البرامج التي يضعها كارتيرون لتدريب لاعبي الفريق الأبيض في فترة التوقف السلبية الحالية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشي فيروس كورونا.

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