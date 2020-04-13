بالحلوى والورود.. احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي.. شاهد

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أجواء احتفالية، رسمها العشرات من أهالي القرية الذين حرصوا على توزيع الحلوي وتقديم الورود على فريق أعضاء الجيش الأبيض ورجال الشرطة لمساهمتهم فى تطبيق طرق الوقاية والعزل المنزل لمدة أسبوعين لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي وباء كورونا.





وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه أصدر تعليماته العاجلة الى الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية التى تلزم رفع الحظر والعزل الكامل عن أسر وعائلات قرية الهياتم لمدة تزيد عن 14 يوما كالفترة انتهاء حضانة المرض اللعين.





وأشار وكيل الصحة أنه تم اكتشاف 6 حالات إصابة إيجابية بفيروس "كورونا" بنطاق قريتي صفط تراب وميت بدر حلاوة بنطاق مركزي سمنود والمحلة الكبري وذلك فى إطار خط الدولة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه خشية انتشار عدوي "كوفيد 19" القاتلة.





وأشار وكيل الصحة إلى أنه تم الدفع بفرق مكافحة العدوى لـ فحص المخالطين للحالات الإصابه ونقلهم إلى العزل الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح .





كما وجه "حميدة" وكيل الصحة مدير الطب العلاجي ومسئولي الطب الوقائي بأهمية الدعم بفرق مكافحة العدوى وأعضاء إدارة التثقيف الصحي لفحص كافة الأسر والعائلات المخالطة للحالات الإيجابية المذكورة مشيرا بقوله "دورنا رعاية مصالح الوطن ومتابعة كافة الحالات المشتبه إصابتهم بالوباء العالمي "كوفيد 19 " .





كما شدد وكيل وزارة الصحة فى تعليماته الى الدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية بعلى ضرورة المرور ميدانيا وإجراء كافة تحاليل "بي سي أر" تحت إشراف الدكتور محمد طارق رئيس قسم المعامل بمستشفى حميات طنطا وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا .





وأعطى وكيل الصحة تعليماته الى مديري إدارة المعامل بمتابعة سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم وتم الاطمئنان على الأوقية والكيماويات والمستلزمات موجها كل التحيه لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار ٢٤ ساعة في مواجهة أخطار تفشي الوباء المذكور.