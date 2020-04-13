AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالحلوى والورود.. احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:45 م
احتفال أهالي قرية
احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي
Advertisements
أحمد على

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أجواء احتفالية، رسمها العشرات من أهالي القرية الذين حرصوا على توزيع الحلوي وتقديم الورود على فريق أعضاء الجيش الأبيض ورجال الشرطة لمساهمتهم فى تطبيق طرق الوقاية والعزل المنزل لمدة أسبوعين لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي وباء كورونا.


وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه أصدر تعليماته العاجلة الى الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية التى تلزم رفع الحظر والعزل الكامل عن أسر وعائلات قرية الهياتم لمدة تزيد عن 14 يوما كالفترة انتهاء حضانة المرض اللعين.


وأشار وكيل الصحة أنه تم  اكتشاف 6 حالات إصابة إيجابية بفيروس "كورونا" بنطاق قريتي صفط تراب وميت بدر حلاوة بنطاق مركزي سمنود والمحلة الكبري وذلك فى إطار خط الدولة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه خشية انتشار عدوي "كوفيد 19" القاتلة.


وأشار وكيل الصحة إلى أنه تم الدفع بفرق مكافحة العدوى لـ فحص المخالطين للحالات الإصابه ونقلهم إلى العزل الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح .


كما وجه "حميدة"  وكيل الصحة مدير الطب العلاجي ومسئولي الطب الوقائي بأهمية الدعم بفرق مكافحة العدوى وأعضاء إدارة التثقيف الصحي لفحص كافة الأسر والعائلات المخالطة للحالات الإيجابية المذكورة مشيرا بقوله "دورنا رعاية مصالح الوطن ومتابعة كافة الحالات المشتبه إصابتهم بالوباء العالمي "كوفيد 19 " .


كما شدد وكيل وزارة الصحة فى تعليماته الى الدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية بعلى ضرورة المرور ميدانيا وإجراء كافة تحاليل "بي سي أر"  تحت إشراف الدكتور محمد طارق رئيس قسم المعامل بمستشفى حميات طنطا وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا .


وأعطى وكيل الصحة تعليماته الى مديري إدارة المعامل بمتابعة سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم وتم الاطمئنان على الأوقية والكيماويات والمستلزمات موجها كل التحيه  لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار ٢٤ ساعة في مواجهة أخطار تفشي الوباء المذكور.

بالحلوى والورود.. احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي.. شاهد
بالحلوى والورود.. احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي.. شاهد
بالحلوى والورود.. احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي.. شاهد
بالحلوى والورود.. احتفال أهالي قرية الهياتم برفع الحجر الصحي.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حجر صحي لـ1500 أسرة بسبب شخص واحد.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

شاهد.. فرق مكافحة العدوى والتثقيف الصحي تجوب شوارع «الهياتم» في الغربية

الصحة تجرى مسح كامل لـ 610 حالات مخالطة لضحية كورونا في الهياتم

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بـ كورونا في ميت بدر حلاوة بالغربية

بعد 14 إصابة بكورونا.. كيف تجري الحياة داخل قريتي "الهياتم " و "ميت بدر حلاوة"

بشرة خير بخصوص قرية الهياتم الموبوءة بـ كورونا في الغربية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إقالة مدير المخابرات العامة في الجزائر واسيني بوعزة

مفاجآت فايلر .. عودة خليفة حسام عاشور ومدافع سموحة إلى الأهلي

6 إرشادات من منظمة الصحة العالمية لإنهاء الإغلاق

كم يوم باقي على رمضان 2020 ..العد التنازلي يضع أول الشهر المبارك على بُعد جمعتين

المدير الفني السابق بالزمالك: كهربا بتاع مشاكل.. والاعتزال الأنسب لـ حسام عاشور

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة