AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب بمصر في ختام تعاملات اليوم الاثنين 13-4-2020‎

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:45 م
ذهب
ذهب
Advertisements
أحمد علام

ارتفعت  أسعار الذهب في مصر خلال ختام  تعاملات اليوم الاثنين 13-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 733 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 730 جنيهًا  لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الاثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


أسعار الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:


يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 835 جنيها إلى 838 جنيها  .


يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 766 جنيها إلى 768 جنيها


يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 731 جنيها إلى 733 جنيها


يتراوح سعر جرام الذهب عيار  18  ما بين  627 جنيها إلى 628 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.


يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 487 جنيها إلى 489  جنيها .


يتراوح سعر الجنيه الذهب 5848 إلى 5864 جنيها ، يزن 8 جرامات


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

أسعار الذهب تتهاوى في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 26-3-2020

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

جنيهان زيادة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2020‎

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020‎

ترشيحاتنا

حقيقة انغلاق ثقب الأوزون بسبب فيروس كورونا.. فيديو

بعد تعافي مصابي كورونا.. الدقهلية تفك الحظر على السماحية وأبو رجيلة

شوبير يكشف خطة فايلر للموسم الجديد.. والغموض يحيط بـ رمضان صبحي

مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: ليس بكاري جاساما.. إكرامي سبب تتويجنا بالبطولة الأفريقية

أحذية الأطباء والمرضى تنقل فيروس كورونا.. تفاصيل

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c