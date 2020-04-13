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أخبار العالم

وفاة 13 من دار مسنين في بريطانيا بـ كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام بريطانية بوفاة 13 شخصا داخل دار لرعاية المسنين في بريطانيا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 13".


فيما توفي 697 شخصًا في بريطانيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع عدد القتلى في المملكة المتحدة إلى 11309 على الأقل منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد منتصف مارس الماضي.


ويتناقص معدل الوفيات في بريطانيا منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما سجلت سلطات الصحة مقتل عدد قياسي بلغ نحو 980 شخصا، انخفض هذا العدد بنحو 250، أمس الأحد، عندما سجلت الاحصاءات مقتل 737 شخصًا. 


وتم تحديث أعداد ضحايا وباء كورونا اليوم الاثنين بعد أن سجلت إنجلترا 667 حالة وفاة أخرى، وسجلت اسكتلندا 9 وفيات، بينما تم تسجيل 15 حالة في ويلز، و6 في أيرلندا الشمالية، ليصل العدد الاجمالي من المناطق الأربع إلى 697، والذي قد يكون مختلفًا قليلًا عن الرقم الذي أعلنته الحكومة بعد ظهر اليوم. 


وقالت الحكومة إن هذا الاختلاف يرجع إلى أن كل سلطة مفوضة، وغالبًا ما تُجري تعديلات على بياناتها الخاصة بعد إبلاغ وزارة الصحة (DoH) عن مجمل الوفيات كل يوم.

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